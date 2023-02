CHICCO AMARO PER PIANTEDOSI - A “NON È L’ARENA” ENRICO MENTANA DIFENDE DALL'ATTACCO DEL VIMINALE ORLANDO AMODEO, UN SOCCORRITORE CALABRESE, CHE SOSTENEVA CHE I MIGRANTI MORTI TRA SABATO E DOMENICA A LARGO DELLE COSTE ITALIANE POTEVANO ESSERE SALVATI - IL VIMINALE HA RISPOSTO IN DIRETTA ALLE ACCUSE CON UNA NOTA ("SOTTOPORREMO ALL’AVVOCATURA DELLO STATO LE GRAVISSIME FALSE AFFERMAZIONI") MA MENTANA HA GELATO PIANTEDOSI: "QUESTE MI SEMBRANO MINACCE. RICORDIAMOCI COS'È LA LIBERTÀ"

Estratto dell’articolo di Alessandro Trocino per www.corriere.it

ORLANDO AMODEO ED ENRICO MENTANA A NON E L ARENA

[…] Potevano essere salvati questi uomini, queste donne, questi bambini? Orlando Amodeo, medico e soccorritore calabrese, a Non è l’Arena, accusa apertamente: «Sono 30 anni che faccio soccorsi e ci sono stati salvataggi con imbarcazioni adeguate anche in condizioni di mare peggiori. Qualche anno fa con un barchino siamo scesi con un mare forza 7-8, in sei uomini, e abbiamo salvato 147 persone».

ORLANDO AMODEO A NON E L ARENA

Un’agenzia riferisce che «il Viminale sottoporrà all’Avvocatura dello Stato le gravissime false affermazioni diffuse da alcuni ospiti in occasione della trasmissione “Non è l’Arena” al fine di promuovere in tutte le sedi la difesa dell’onorabilità del governo, del Ministro Piantedosi, di tutte le articolazioni ministeriali e di tutte le istituzioni che sono da sempre impegnate nel sistema dei soccorsi in mare».

ENRICO MENTANA IN DIFESA DI ORLANDO AMODEO

Ribatte Enrico Mentana, ospite di Giletti: «Queste mi sembrano minacce. Facciamo nostre le parole degli ospiti, così se la prendono anche con noi. In una televisione libera, gli ospiti dicono quello che pensano. Ricordiamoci cos’è la libertà».

matteo piantedosi