5 mag 2023 19:04

CHIEDETE E VI SARÀ DATO, GLI AGRICOLTORI SI LAMENTANO PER LA MANCANZA “DELL’ACQUA”? PROBLEMA RISOLTO, IL GOVERNO HA NOMINATO NICOLA DELL’ACQUA COME COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GESTIRE IL PROBLEMA SICCITÀ - 58 ANNI, ERA A CAPO DI "VENETO AGRICOLTURA" - LA SUA NOMINA È STATA SUGGERITA A GIORGIA MELONI DAL COGNATINO D’ITALIA FRANCESCO LOLLOBRIGIDA CON IL PLACET DI SALVINI..





Estratto da www.open.online NICOLA DELL ACQUA Sarà Nicola Dell’Aqua a guidare la cabina di regia sull’emergenza idrica voluta dal governo Meloni. La premier ha firmato il Dpcm per la nomina nel Consiglio dei ministri di oggi 4 maggio, con la nomina del dirigente che finora era a capo di Veneto Agricoltura, dopo essere stato direttore dell’Arpav. NICOLA DELL ACQUA Dell’Acqua, 58 anni, da poco guidava anche l’associazione nazionale delle Agenzie regionali per lo sviluppo e l’innovazione agronomiche forestali. Come aveva anticipato il Sole 24 ore, il nome di Dell’Acqua sarebbe stato suggerito dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, con il gradimento della Lega di Matteo Salvini. […]