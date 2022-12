ALLA CHIUSURA DELLA FESTA PER IL DECENNALE DI FRATELLI D’ITALIA OVAZIONE PER GIORGIA MELONI E FISCHI PER IL VIDEOMESSAGGIO DI BERLUSCONI – LA DUCETTA FA L’ELOGIO DELLA SUA CLASSE DIRIGENTE, MINIMIZZA I CONFLITTI CON LEGA E FORZA ITALIA (“ABBIAMO OTTIMI RAPPORTI”), DICE DI NON PENSARE AL CONSENSO MA A PIL E OCCUPAZIONE – L’ATTACCO A CONFINDUSTRIA E ALLA SINISTRA SUI POVERI, LA PROFEZIA SULLA DURATA DEL GOVERNO E LA DISTANZA VERSO I QUOTIDIANI: “CONFESSO CHE LEGGO POCHISSIMO I GIORNALI PERCHÈ NON VOGLIO ESSERE CONDIZIONATA”

Estratto da www.repubblica.it

Applausi, selfie e cori per Giorgia Meloni arrivata in piazza del Popolo per festa per il decennale del suo partito Fratelli d'Italia. Fischi invece dai sostenitori della premier per l'intervento a distanza di Silvio Berlusconi. Nell'ultimo giorno di festeggiamenti, iniziati lo scorso giovedì, la leader e presidente del Consiglio viene accolta con entusiasmo: "Questi 10 anni sono stati una scommessa vinta", dice Meloni.

GIORGIA MELONI ALLA FESTA PER I DIECI ANNI DI FRATELLI D ITALIA

BERLUSCONI, CON MELONI PREMIER DEMOCRAZIA ITALIANA È COMPIUTA

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Oggi la democrazia italiana è davvero compiuta". Lo afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi nel suo video messaggio di saluto alla festa del decennale di Fratelli d'Italia. "La vostra iniziativa ha un significato particolare, straordinario, perché - osserva Berlusconi - meno di tre mesi fa gli elettori italiani hanno affidato a noi, hanno affidato alla vostra e alla nostra leader Giorgia Meloni, il compito di guidare il Paese per i prossimi cinque anni. Dunque: Evviva, evviva, evviva! E' davvero una svolta storica, e non soltanto perché - per la prima volta nella storia italiana - è una donna a ricoprire questo ruolo. Questo è senz'altro molto importante, ma è ancora più importante il fatto che alla guida del Paese ci sia, per la prima volta nella storia della Repubblica, un leader politico espressione diretta della destra, della sua storia, dei suoi valori. Questo significa che oggi la democrazia italiana è davvero compiuta".

SALVINI A MELONI,C'È STATA POLEMICA, ORA NO. INSIEME PER 10 ANNI

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "C'è stata competizione? sì. C'è competizione ora? No. Ora vogliamo governare almeno 10 anni. Non vado oltre sennò creiamo polemica ". Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un messaggio alla festa per il decennale di FdI.

SALVINI A MELONI, IN UE NON ABBIAMO AMICI, PENSO A BCE...

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "In Europa non abbiamo tanti amici, penso alla Bce". Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un messaggio alla festa per il decennale di FdI.

FDI: MELONI, HA UNA CLASSE DIRIGENTE STRAORDINARIA

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Questo partito può vantare una straordinaria classe dirigente. Li ringrazio uno per uno, quel miracolo che abbiamo straordinariamente costruito è stato costruito da mille mani. Io faccio volentieri il portabandiera, ma nessuno da solo avrebbe potuto farlo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, sul palco della festa del decennale di FdI a Roma.

MELONI, NON GUARDO AL CONSENSO MA A PIL E OCCUPAZIONE

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Politicamente farò tutto quello che devo fare, non guardo al consenso, ai sondaggi ma alla curva del Pil, dell'occupazione, della ricchezza, di quanti figli si fanno. Quando fra cento anni morirò vorrò essere sicuro di aver fatto quello che dovevo per migliorare questa nazione. Questo mi basta". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, sul palco della festa del decennale di FdI a Roma.

FDI: MELONI, TROPPO PROFONDI PER AVERE UN'ETICHETTA

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Siamo una proposta politica e culturale troppo profonda per essere inserita in un'etichetta. Non siamo diversi da quello che eravamo, siamo diversi da quello che altri volevano raccontare di noi. La verità viene a galla. Dobbiamo essere molto consapevoli della responsabilità che abbiamo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, sul palco della festa del decennale di FdI a Roma.

MELONI, DURATA GOVERNO? STRAVOLGEREMO PRONOSTICI, COME CON FDI

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Abbiamo stravolto i pronostici sulla tenuta di FdI, confido che faremo lo stesso sulla durata del governo". Lo afferma la premier Giorgia Meloni intervenendo alla festa per il decennale di FdI.

MELONI, CON BERLUSCONI E SALVINI I RAPPORTI SONO OTTIMI

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Con Berlusconi e Salvini i rapporti sono ottimi. Sono molto contenta di questa maggioranza, molto orgogliosa di questo Consiglio dei ministri, del clima che c'è e riflette quello fra i partiti della coalizione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, sul palco della festa del decennale di FdI a Roma.

MELONI, OTTIMO CLIMA IN CDM, ALLEATI MI STANNO AIUTANDO MOLTO

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Con gli alleati i rapporti sono ottimi: sono molto contenta dalla maggioranza e orgogliosa del clima che c'è in Cdm. In passato per fare una manovra ci volevano ore e ore, a noi è bastata un'ora, tutti consapevoli della posta in gioco. Questo è un governo che esce da un voto chiaro, non da un gioco di palazzo. A noi interessa il risultato. Ringrazio Salvini, Berlusconi, gli alleati mi stanno rendendo il lavoro molto facile". Lo afferma la premier Giorgia Meloni intervenendo alla festa per il decennale di FdI.

GIORGIA MELONI

MELONI, CONFINDUSTRIA CRITICA? DICA DOVE PRENDERE RISORSE

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Più della metà delle risorse le abbiamo usate per mettere in sicurezza le imprese. Quando, come fa Confindustria, mi si dice che devo fare di più mi si dica anche dove prendere le risorse. Quando queste realtà legittimamente fanno le loro osservazioni, sono legittimi portatori di interessi, poi non hanno come noi la responsabilità di far quadrare il cerchio". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, sul palco della festa del decennale di FdI a Roma.

MELONI, REDDITO?NON ODIAMO POVERI, C'È CHI LI SFRUTTA PER I VOTI

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Intervenire su reddito non è un modo di odiare i poveri, come dice la sinistra, ma si fa questa scelta perchè non si vogliono sfruttare i poveri per fare campagna elettorale". Lo afferma la premier Giorgia Meloni intervenendo alla festa per il decennale di FdI.

LOLLOBRIGIDA - LA RUSSA - MELONI ALLA FESTA PER I DIECI ANNI DI FRATELLI D ITALIA

MIGRANTI:MELONI,SE NE PARLA PERCHÈ ABBIAMO ALZATO LA TESTA

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "L'Italia ha smesso di accettare supinamente qualcosa di inaccettabile e ha alzato la testa: il risultato è che si parlerà del problema". Lo afferma la premier Giorgia Meloni intervenendo alla festa per il decennale di FdI, sul tema dei migranti. "Ora partiamo dalla difesa del nostro interesse nazionale".

MELONI, LEGGO POCHISSIMO I GIORNALI, NON VOGLIO CONDIZIONAMENTI

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Confesso che leggo pochissimo i giornali perchè non voglio essere condizionata, magari mi fermo a parlare con la legge". Lo afferma la premier Giorgia Meloni intervenendo alla festa per il decennale di FdI.

GIORGIA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

MELONI, NON RITIRO LA QUERELA A SAVIANO

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "No, non la ritiro la querela a Saviano. L'ho querelato non da premier ma da presidente dell' unico partito di opposizione. Non si trattava di critica, ripetutamente mi ha dato della bastarda affibbiandomi la responsabilità della morte di un bambino in mare, quando ero all'opposizione e neanche lontanamente potevo avere responsabilità. Io non politicizzo, lui sta cercando di farlo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, sul palco della festa del decennale di FdI a Roma.

MELONI, LA CAPACITÀ DI DIALOGO RENDE L'ITALIA CENTRALE IN UE

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Questa nostra capacità di dialogare con tutti ci rende centrali e ci permette di contare di più, Non c'è un'Europa di serie A e di serie B". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, sul palco della festa del decennale di FdI a Roma.

giorgia meloni francesco lollobrigidda

MELONI, GOVERNO SENZA PADRONI DARÀ STABILITÀ ALL'ITALIA

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Un auspicio per il futuro? Auspico che le cose vadano meglio per gli italiani. Ci sarà un governo, farà il suo meglio, senza padroni, senza rendere conto a nessuno, darà stabilità, che è fondamentale per la credibilità del Paese. Dobbiamo crederci tutti insieme. Non c'è un governo che fa una norma perfetta se il popolo non dà una mano". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, sul palco della festa del decennale di FdI a Roma.