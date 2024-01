CHRIS CHRISTIE GETTA LA SPUGNA E SI RITIRA DALLA CORSA ALLA CASA BIANCA: "NON HO UNA STRADA PER CONQUISTARE LA NOMINATION" - CON LA SUA USCITA DI SCENA, SI RESTRINGE LA PLATEA DI CANDIDATI REPUBBLICANI AL 2024 E NIKKI HALEY POTREBBE ESSERE LA MAGGIORE BENEFICIARIA DELL'ADDIO DI CHRISTIE IN TERMINI DI CONSENSI - PRIMA DI RITIRARSI, CHRISTIE HA ATTACCATO ANCORA TRUMP, IL NEMICO NUMERO UNO PER IL QUALE È SCESO IN CAMPO: "MERITIAMO DI MEGLIO. NON È ADATTO ALLA PRESIDENZA E CHI NON LO DICE APERTAMENTE È ALTRETTANTO INADATTO”

(ANSA) - NEW YORK, 10 GEN - Chris Christie getta la spugna e si ritira dalla corsa alla Casa Bianca. "Sono orgoglioso di quanto fatto finora. Le campagne elettorali sono fatte per vincere" e "mi è chiaro che non ho una strada per conquistare la nomination e per questo sospendo la mia campagna", ha detto Christie. Con l'uscita di Christie si restringe la platea di candidati repubblicani al 2024. Nikki Haley potrebbe essere la maggiore beneficiaria dell'addio di Christie in termini di consensi, e questo potrebbe favorirla e rafforzare la sua ascesa in in vista dei caucus dell'Iowa ma soprattutto delle primarie in New Hampshire.

L'ADDIO DI CHRISTIE AL 2024, MERITIAMO MEGLIO DI TRUMP

(ANSA) - NEW YORK, 10 GEN - "Le campagne elettorali si fanno per vincere": "mi è chiaro che per me non c'è una strada per vincere la nomination" repubblicana e per questo "sospendo" la corsa alla Casa Bianca. Chris Christie annuncia il suo passo indietro nel corso di un town hall in New Hampshire. E lo fa attaccando Donald Trump, il nemico numero uno per il quale è sceso in campo. "Meritiamo di meglio. Non è adatto alla presidenza e chi non lo dice apertamente è altrettanto inadatto. Preferisco perdere dicendo la verità, che vincere dicendo bugie", dice.

"Pesante se ci fosse stato lui l'11 settembre: si sarebbe nascosto nei sotterranei, e avrebbe pensato a se stesso, non al Paese", spiega l'ex governatore del New Jersey ribadendo ancora una volta di aver sbagliato nel 2016 ad appoggiare Trump. "Lo conoscevo da 15 anni e conoscevo i suoi punti deboli. Pensavo però di poterlo rendere un miglior presidente", spiega Christie senza risparmiare critiche anche ai candidati repubblicani. "Hanno paura di pronunciare il suo nome", dice.

"Nei prossimi dieci mesi dovremo decidere chi vogliamo essere come Paese. Questa è una battaglia per l'anima del nostro partito e per l'anima del nostro Paese", aggiunge Christie lanciando un appello agli americani. "Ho fatto quello che ho potuto. Ora sta a voi", dice accorato senza però dare il proprio sostegno a nessuno dei suoi ex rivali alla Casa Bianca. Nikki Haley sembra quella meglio posizionata per approfittare della sua uscita e acquisire un nuovo bacino di voti dei repubblicani moderati.

