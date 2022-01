IL MATTARELLA BIS DISTRUGGE LA LEGA: SIAMO ALLO SHOWDOWN TRA GIORGETTI E SALVINI – IL MINISTRO FA UN PARZIALE DIETROFRONT SUL RIMPASTO, MA NON NEGA DI VOLERSI DIMETTERE DA MINISTRO: “I PROBLEMI SONO SERI E GRAVI. IL GOVERNO LAVORA BENISSIMO MA DI FRONTE AD UN ANNO COSÌ È NECESSARIO QUANTOMENO UN NUOVO CODICE COMPORTAMENTO TRA GLI ALLEATI DI MAGGIORANZA" – SALVINI CHIEDE UN INCONTRO A TRE CON DRAGHI: “RIMPASTO? NE PARLEREMO CON IL PREMIER, SE C'È QUALCHE MINISTRO CHE NON HA VOGLIA DI LAVORARE O DI NON ESSERE COERENTI…" - INTANTO TUTTA L'ALA CRITICA CON IL SEGRETARIO VA VIA DA ROMA SENZA SALUTARLO