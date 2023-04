CI SONO PIÙ ANTI-DELUCA NELLA SEGRETERIA SCHLEIN CHE NEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA – ELLY, DOPO IL COMMISSARIAMENTO DEL PD CAMPANO CHE SUONA COME UN NO ALL’IPOTESI DI UN TERZO MANDATO AL GOVERNATORE, PIAZZA NELLA SUA SQUADRA GLI ANTIDELUCHIANI MARCO SARRACINO AL SUD, SANDRO RUOTOLO ALL’INFORMAZIONE, ALFREDO D’ATTORRE ALL’UNIVERSITÀ E ANTONIO MISIANI (NEOCOMMISSARIO DEL PD CAMPANO)…

Estratto dell'articolo di Vin.Iur. per il “Fatto quotidiano”

SCHLEIN

A Napoli c’è già chi ci scherza sopra: ci sono più anti-deluchiani nella segreteria di Elly Schlein che nel consiglio regionale della Campania (...)

E forse la vera opposizione a De Luca arriverà da lì, dai quattro componenti della segreteria dem messi (anche) a presidiare il primo atto politico di Schlein, il commissariamento del Pd campano che suona come un no della segretaria all’ipotesi di un terzo mandato al governatore.

Gli antideluchiani in segreteria sono quattro su venti: Marco Sarracino al Sud, Sandro Ruotolo all’Informazione, Alfredo D’Attorre all’Università e Antonio Misiani, all’Economia. I primi tre sono tutti campani e tutti fieri avversari interni a De Luca. Il quarto, il bergamasco ex viceministro Misiani, è il commissario spedito in Campania col compito di abbattere quei ras. E il cerchio è chiuso.

