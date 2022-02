TRUMP CONTINUA A ELOGIARE PUTIN ("E' UN GENIO") PER FAR APPARIRE BIDEN COME UN RINCOGLIONITO MA LA VECCHIA GUARDIA REPUBBLICANA, PASCIUTA CON L'ODIO PER I SOVIETICI, NON APPREZZA - SE L'EX SEGRETARIO DI STATO DI TRUMP, MIKE POMPEO, DEFINISCE PUTIN "UN LEADER MOLTO SAGGIO E DI GRANDE TALENTO", IL SUO PREDECESSORE DURANTE LA PRESIDENZA BUSH, CONDOLEEZA RICE, DEFINISCE PUTIN "UN MEGALOMANE" - LA FOX, TV FILO-TRUMPIANA, ACCUSA PIÙ L'EUROPA CHE PUTIN…