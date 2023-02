LA NUOVA FACCIATA DELLA CASA DEL VOSTRO VICINO VI È COSTATA DUEMILA EURO – PER IL SUPERBONUS BY CONTE IN DUE ANNI LO STATO HA SGANCIATO 110 MILIARDI, 2MILA EURO PER OGNI ITALIANO. IL TOTALE È ARRIVATO A 37,7 PIÙ DELLE PREVISIONI, GRAZIE ALLE NUMEROSE TRUFFE E AI SOLITI FURBETTI, CHE VOLEVANO RIFARSI CASA "GRATUITAMENTE", COME SUGGERITO DA PEPPINIELLO APPULO – DICEVA “GIUSEPPI”, ERA TUTTO GRATIS) SALGONO SULLE BARRICATE – LA CGIA DI MESTRE: “COSTO SPAVENTOSO, MERCATO DROGATO” - VIDEO