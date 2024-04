CI VUOLE CARITA’ CON SPERANZA – RONCONE: “IN UN PAESE CON UN BRICIOLO DI TENUTA ETICA E MORALE, A UNO COME ROBERTO SPERANZA, CHE FU MINISTRO DELLA SALUTE AL TERRIFICANTE TEMPO DEL COVID, SI PORTEREBBE RISPETTO PROFONDO SE NON ADDIRITTURA RICONOSCENZA. INVECE QUI SI ALLESTISCONO COMMISSIONI D’INCHIESTA PARLAMENTARI E AD UN CERTO PUNTO, A MONTECITORIO, SI ALZA UNA CERTA ALICE BUONGUERRIERI, DEPUTATA DI FRATELLI D’ITALIA, E GIÀ PARLA DI CONDANNE, SPREZZANTE E DEFINITIVA. ABBIAMO UNA MEMORIA CHE FA PENA. PERCHÉ ABBIAMO DIMENTICATO CHE…”

Estratto dell’articolo di Fabrizio Roncone per www.corriere.it

In un Paese con un briciolo di tenuta etica e morale, […] in un’Italia migliore, a uno come Roberto Speranza, che fu ministro della Salute al terrificante tempo del Covid, si porterebbe rispetto profondo se non addirittura riconoscenza. Invece qui si allestiscono commissioni d’inchiesta parlamentari e ad un certo punto, a Montecitorio, si alza una certa Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, una che nel curriculum politico vanta 5 anni da consigliera comunale a Bagno di Romagna, e già parla di condanne, sprezzante e definitiva.

Abbiamo una memoria che fa francamente pena. Perché abbiamo dimenticato, molti fingono di dimenticare, che Speranza si ritrova a guidare la sanità italiana proprio mentre, per destino crudele, un’orrida pandemia di stampo medievale cala sul nostro mondo come una coperta mortale. Per lunghi mesi crepiamo boccheggiando, tossendo, le mani alla gola. Accatastiamo bare (in Italia saranno 197 mila), mentre nessuno, nel pianeta, ci capisce niente.

Forse il morbo arriva dalla Cina […] forse sarebbe meglio mettersi una mascherina, però non le abbiamo, così come non abbiamo guanti e nemmeno respiratori. E comunque non esiste un vaccino, e nemmeno ancora un’idea di salvezza. […] A Bergamo lasciano entrare migliaia di tifosi per una partita dell’Atalanta e poi i camion militari porteranno via i feretri.

Il ministro Speranza è uno di noi con il compito […] di trovare soluzioni. È instancabile, non molla, e com’è naturale ne azzecca alcune (le prime, copiate da altre nazioni) e alcune ne sbaglia. Lo consigliano bene e male, anche se lui cerca solo il bene comune, mentre è aggredito, assediato, insultato dai nemici della scienza e da quei mattacchioni dei No Vax, cui si accodano anche miserabili esponenti politici, alla ricerca del solito peloso consenso […] Oggi Speranza ha 45 anni e vive sotto scorta, perché è ancora minacciato.