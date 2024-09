CI VUOLE UN FISICO BESTIALE: IL POTERE LOGORA CHI CE L’HA – NEI PRIMI DUE ANNI DI GOVERNO, I FRATELLI D’ITALIA HANNO CAMBIATO LOOK, FACCIA E FISICO – GIORGIA MELONI DA QUANDO È PREMIER NON SI PERDE UN SALONE DELLA COSMETICA A BOLOGNA. E CON LEI, SUA SORELLA ARIANNA – FAZZOLARI SI E’ MESSO A DIETA NON MANDA IN TV I “PANZONI”, LOLLOBRIGIDA HA FATTO IL RINFORZINO AI CAPELLI, SANGIULIANO HA LASCIATO IL MINISTERO DELLA CULTURA CON 14 CHILI IN MENO - FA MEGLIO CROSETTO CHE DI CHILI NE HA PERSI 22 - RAFFAELE FITTO, IN ODORE DI BRUXELLES, DA MESI È PRONTO PER UNA STAGIONE DI MAGREZZA E ABBRONZATURA…

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

giorgia meloni a cernobbio

Volevano cambiare i connotati all’Italia, intanto hanno cambiato faccia, fisico e postura. Con nevrotica naturalezza sta succedendo così un po’ a tutti i corpi mediali del governo Meloni. […] dopo quasi due anni […] l’estetica politica dei patrioti appare mutata. […] Il potere logora chi ce l’ha, altroché. Lo dicono le foto, i video e i post sui social network. Ma soprattutto i dettagli, le smorfie, i look impreziositi, le grandi civetterie e le piccole consuetudini alla buvette della Camera.

LA SMORFIA DI GIORGIA MELONI

[…] Tutto cambia e tutto si cerca di arrestare a Palazzo Chigi e nei ministeri in una costante battaglia contro i complotti causati dal tempo e dall’età. […] Passano i giorni, scorrono i mesi e, toc toc, bussa lo stress. […] Insomma patrioti, alle armi: qui ci vuole un fisico bestiale perché “non siamo più nei campetti dell’oratorio ma in Champions”, copyright Arianna Meloni. E allora si cerca la salute (sacrosanta) e spesso si incontra la vanità (che ci sta).

meme sulle faccette di giorgia meloni

Non si tratta di cortisolo da combattere sull’addome, rughe da piallare sulla fronte, borse sotto gli occhi da asciugare, rinforzini tricologici (e come tutto, ovvio, tricolori) o enormi cicatrici, su fronti culturali, comparse durante questa calda, caldissima estate roman-pompeiana di musica e fotografia. Il fatto è che il governo della nazione somatizza tutto, senza dubbio. […] Niente di nuovo comunque, dopo trent’anni di Cav. Padrone di un corpo bibbia e museo, prima che manifesto politico immortale: dai capelli alle dita, passando per il sorriso, la barba come tabù, la pancetta sempre nascosta dalle giacche doppiopetto.

faccetta buffa meme by emiliano carli il giornalone la stampa

Il governo Meloni parla […] anche con il corpo. Agli elettori e agli italiani. Nella perenne sfida, fra bilancia e ritocchino, che suona così: rimaniamo noi stessi o cerchiamo di fermare la forza di questi tempi così avvincenti (“stiamo facendo la storia”) e durissimi (“a volte mi chiedo chi me l’abbia fatto fare”)? Di sicuro bisogna arrivare in forma al gran finale: gong della legislatura 2027, salvo complotti, s’intende. […] Ma il problema, intanto, è l’oggi. “Come sto? Mi vedi gonfio?”, è l’assillo di un altro ministro prima di una fondamentale diretta tv.

MEME SULLA FACCIA DI GIORGIA MELONI AL G7 BY FAWOLLO

L’indagine parte dalla premier e leader di Fratelli d’Italia che il 22 ottobre 2022 entrò al Quirinale per il giuramento del suo esecutivo a bordo di una Fiat 500 di colore bianco, provata da notti insonni. […] La premier Meloni è la sua faccia. Quella dei manifesti 6x3 su tutte le plance del globo terracqueo, delle card su Instagram e delle inquadrature in primo piano tv: “Chiudi tutto, stringi sugli occhi!”. Meloni è anche le sue smorfie. La sua teatralità vibrante e a volte esasperata. Che piace – dicono i sondaggi – perché è commedia all’italiana e autobiografia della capitale […]

le faccine di giorgia meloni al comizio per paolo truzzu

La romanità si cela e appare nei suoi occhi che ruotano come pianeti e poi strabuzzano di indignazione, la mano “a cucchiara” se serve, il no che diventa “noneeee”, le vocine in falsetto, i balletti sul palco, lo sguardo che ricorda il crollo di una diga quando certe giornate amare, insomma lascia stare. “Anzi, fammi accendere una sigaretta”. Album necessario. Chi si dimentica dell’occhiata lanciata a Emmanuel Macron al G7 pugliese mentre il presidente francese saluta Sergio Mattarella e la figlia Laura? O della smorfia americana in attesa del ritardatario Joe Biden? E la mimica visiva tutte le volte che va in Parlamento e ascolta gli attacchi e le provocazioni delle opposizioni?

Resterà negli annali la gag con la testa dentro la giacca in Aula. La presidente del Consiglio, se in forma, è la regina del teatro “Ambra Melonelli” o “Giorgia Jovinelli” di Fratelli d’Italia. Tra improvvisazione e padronanza della scena di chi è cresciuta a pane e comizi.

LE FACCE DI GIORGIA MELONI - CONFERENZA STAMPA DI INIZIO ANNO 2024

E’ la caratterista che usa il volto più che il resto del corpo. Lo usa e lo usura, viene da pensare. E’ l’Antonio Rezza di destra: trasformista, giocoliera, funambola. Unica nel metterla, la faccia, davanti a tutto e tutti. Come modo di dire (da ghigliottina), ma anche, soprattutto, di fare. […] Per Meloni, che sogna di essere Mamma Italia, potrebbe valere la massima inversa: “Si possono eliminare quelle visive, ma le rughe dell’anima sono le più pericolose perché fanno perdere entusiasmo”. Sarà così? Se non fosse per tutte le volte che, dall’ottobre 2022 a oggi, ha dovuto aggrottare fronte e sopracciglia davanti alle birichinate dei suoi cari […]

arianna meloni

Il termine “cari” va usato in accezione estesa […] comprensiva dei fuorionda guasconeschi di “Striscia la notizia” (Mediaset, famiglia Berlusconi: complotto!) dell’ex compagno Andrea Giambruno […] Meloni da quando è premier non si perde un Salone della cosmetica a Bologna. E con lei, sua sorella. Ha candidato in Senato l’imprenditore, re del beauty, Renato Ancorotti con tanto di interventi per il settore: rimmel e voti. La sua cera, due anni dopo, è una difesa contro i tornanti che le sono capitati fin qui. […]

Il Fazzo Giovanbattista Fazzolari è il volto del potere senza faccia. La maschera di ferro. Da un anno non va più in televisione. Perché lui, con il suo mattinale Ore 11, “fa” le televisioni, di sicuro i tg. Detta i tempi – attacco, difesa, oblio – come un forsennato vogatore. E’ in forma. Forse a dieta, così appare nelle rarissime foto scattate di recente davanti a Palazzo Chigi, il suo regno […]

francesco lollobrigida e andrea giambruno in un discount di ceglie messapica

Mesi fa disse in una riunione riservata con i comunicatori di FdI di non mandare nei talk chi ha il “panzone”. E’ la “dieta Fazzo”: petto in fuori, bocca chiusa, il nemico ti ascolta. Beautiful In arte Francesco Lollobrigida, ministro della Sovranità alimentare, da agosto ex compagno – tramite intervista a questo giornale – di Arianna Meloni ed ex cognato della premier. Tiene alla linea, Lollo, e a 50 anni non è semplice. Tiene anche dalle 10 alle 30 riunioni al giorno, con la tentazione delle migliori degustazioni made in Italy. Due foto simbolo per lui quest’estate.

LOLLOBRIGIDA - SANGIULIANO - GIAMBRUNO - MEME

La prima: in palestra con Andrea Giambruno dopo essere andati a fare la spesa in paese durante le vacanze in masseria alla faccia del patriarcato. E la seconda con la tuta da apicoltore dopo la strage accaduta sul tetto del suo ministero per colpa delle vespe orientalis […] E’ rimasto uguale rispetto a due anni fa, anzi come Sansone ha trovato più forza nei capelli. Merito di un “rinforzino”, così ci confessò, che si è regalato lo scorso Natale. […]

GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA

Genny Si è scritto tanto, pure troppo, dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Lascia il Collegio romano con 14 chili in meno rispetto a quando vi entrò due anni fa per fare scorpacciate di egemonia di destra. Lascia il posto con un’intervista a suo modo storica a Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1, con il volto segnato da questa esperienza: un taglio molto visibile sopra la fronte. Quando lo scorso agosto, in pieno Boccia-gate, gli venne chiesto come si fosse procurato quella ferita rispose senza indugiare: “Sono scivolato in bagno dopo la doccia”. […]

Mister Difesa Guido Crosetto è riuscito, sotto forte pressione medica, a perdere 22 chili, finora. La scorsa primavera nel giro di poche settimane è stato colto da due malori. Problemi cardiovascolari, pericardite. Una brutta esperienza raccontata in un’intervista al Foglio. […]

reunion oasis - meme andrea giambruno e francesco lollobrigida

Mister Europa Raffaele Fitto, in odore di Bruxelles, da mesi è pronto per una nuova stagione di magrezza e abbronzatura con i galloni di commissario europeo. Ha fermato il tempo rispetto a due anni fa. E’ ringiovanito quasi. Merito della dieta democristiana della parola: non rilascia interviste, non va in tv, non cerca telecamere, sfodera al massimo un sorriso fanciullesco di chi la sa lunga ma tanto non te la dice. […]

Carlo Nordio: audace negli spezzati, nei gessati e nei tessuti colorati e pregiati quando fa freddo. E’ il Lord Blummel di Via Arenula. Ha prescritto la grisaglia che tanto piaceva a uno dei suoi predecessori come Alfonso Bonafede, l’ex ministro con il panciotto. Nordio è uomo di buone letture e bon vivant dai gusti raffinati. Non è cambiato in questi due anni. Immerso fra codici e leggi nel gineceo del suo ministero, è raccontato con simpatia da un video rimbalzato ovunque.

RAFFAELE FITTO

Quando lo scorso 1° giugno chiese a Roberta Benvenuto, inviata di “Piazza pulita”, uno spritz sotto la calura di piazza del Popolo durante una manifestazione di Meloni. Aveva scambiato la giornalista (con in mano il microfono) per una componente dello staff di FdI, pare. […]

Matteo Piantedosi non è da meno. Il prefetto diventato ministro dell’Interno è curatissimo, con abiti sartoriali napoletani. In questi due anni ha scoperto la ribalta alla quale non si sottrae. Anzi. Lo dimostra anche l’attivismo sui social network a cui sembra tenere molto. Se qualcuno dei suoi gli dice: ministro, è un po’ ingrassato, lui lo spedisce, si fa per dire, in un centro di prima accoglienza in Albania.

giorgia meloni carlo nordio

[…] Daniela Santanchè, la Santa Pitonessa, ha un viso che è un manifesto politico. Rappresenta il muro di gomma del potere davanti alle richieste delle opposizioni che le chiedono di dimettersi, a fronte delle inchieste che la inseguono, da quando è ministra del Turismo per qualche diavoleria legata alla sua attività di imprenditrice. Abituata a stupire, in un giusto orgoglio femminile che rompe gli schemi, da quando fa parte del governo le hanno chiesto un po’ più di sobrietà nell’apparire, almeno se non si trova nel suo Twiga. […] A ottobre sarà alle prese con due richieste di rinvio a giudizio […]

DANIELA SANTANCHE ANTONIO TAJANI CARLO NORDIO