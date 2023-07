CIAK! È PASSATO L’EMENDAMENTO DELLA LEGA PER AZZERARE I VERTICI DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA - FUORI IL PRESIDENTE, DESIGNATO ALL'EPOCA DAL DUPLEX FRANCESCHINI-NASTASI, MARTA DONZELLI CHE ORA SI POTRA' DEDICARE A TEMPO PIENO A PRODURRE PER VIVO FILM (NESSUN CONFLITTO DI INTERESSI?) – LEGA RIDENS: “SORPRENDONO LE ACCUSE DI PD E M5S. NESSUNO DI LORO PARLAVA DI INDIPENDENZA E LOTTIZZAZIONE QUANDO FRANCESCHINI NOMINAVA GLI ATTUALI VERTICI”

DL PA, OK A EMENDAMENTO LEGA SU CENTRO SPERIMENTALE CINEMA

(Public Policy) - Via libera delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro alla Camera allemendamento Lega - criticato fortemente nei giorni scorsi da Pd e M5s- sullorganizzazione della Fondazione Centro sperimentale di Cinematografia presentato al dl Pa bis (o dl Assunzioni-Sport).

La proposta - riformulata - prevede tra le altre cose che il comitato scientifico è nominato con decreto del ministro della Cultura ed è composto dal presidente, indicato dal medesimo ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal ministro della Cultura, uno dal ministro dell'Istruzione e del merito, uno dal ministro dellUniversità e della ricerca ed uno dal ministro dell'Economia e delle finanze. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive.

L'emendamento prevede poi che alla costituzione del consiglio di amministrazione della Fondazione e del comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione provvede poi all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento.

LEGA, SU CSC SINISTRA DIFENDE LOTTIZZAZIONE FRANCESCHINI

(ANSA) - "Il settore cinematografico e audiovisivo sta vivendo una profonda trasformazione". "Riconoscere il valore di questa trasformazione apre la via all'integrazione della tradizione cinematografica con i nuovi metodi di narrazione. Quello che stiamo facendo con l'approvazione dell'emendamento è adeguare la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia alla modernità".

"Sorprendono le accuse di Pd e M5s. Nessuno di loro parlava di indipendenza e lottizzazione quando Franceschini nominava gli attuali vertici o escludeva chi era targato Pd". Così il deputato della Lega Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari costituzionali.

M5S, SÌ ALL'EMENDAMENTO SUL CSC, LA LOTTIZZAZIONE PEGGIORA

(ANSA) - "Dispiace smentire i comunicati di giubilo di qualcuno, ripresi forse con eccessiva solerzia da alcuni organi di stampa, ma l'emendamento leghista che mira a lottizzare il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma ieri era stato solo accantonato, non ritirato.

Anzi: poco fa la maggioranza ha approvato un testo che è stato se possibile peggiorato, ampliando il novero di ministeri protagonisti del futuro spoil system da 3 a 4, inserendo anche il ministero dell'Università". Lo annuncia in una nota il deputato M5s in commissione Cultura Gaetano Amato.

MANZI (PD), DESTRA OCCUPA IL CENTRO SPERIMENTALE CINEMATOGRAFICO

(ANSA) - "Il governo non ha fatto nessun passo indietro e ha deciso di mettere le mani sul Centro Sperimentale di Cinematografia, togliendogli autonomia e libertà. Questa non è egemonia culturale ma occupazione di ogni spazio pubblico". Così su Twitter Irene Manzi, capogruppo Pd in commissione cultura

