CIAO EUROPA, ATTACCATI ALL’OMBRELLONE! - IL GOVERNO PRENDE TEMPO SULLE CONCESSIONI BALNEARI: BISOGNERÀ ASPETTARE SETTEMBRE PER LA MAPPATURA AGGIORNATA - LEGA E FORZA ITALIA VOGLIONO DIMOSTRARE CHE NON CI SAREBBE “SCARSITÀ DI RISORSA”, CIOÈ DI SPIAGGE LIBERE E QUINDI DI AREE DISPONIBILI DA METTERE A BANDO. IN QUESTO MODO POTREBBERO ESCLUDERE DALLE GARE LE ATTUALI CONCESSIONI. MA NON SARÀ FACILE CONVINCERE LA COMMISSIONE UE - E’ CONTRARIO ANCHE IL MINISTRO DEGLI AFFARI UE E PNRR, RAFFAELE FITTO…

Estratto dell’articolo del “Sole 24 Ore”

concessioni balneari

Il governo prende tempo sulle concessioni balneari. Bisognerà aspettare settembre per la mappatura aggiornata cui lavora il tavolo consultivo di Palazzo Chigi che si è tornato a riunire ieri. Vi partecipano rappresentanti dei ministeri competenti, delle Regioni, parlamentari della maggioranza e le associazioni di settore. Palazzo Chigi, in una nota, parla di «clima partecipato e costruttivo» e annuncia che la prossima riunione è fissata per la prima settimana di settembre. La tesi che sembra consolidarsi, sulla base dei dati fin qui esaminati, è che non ci sarebbe «scarsità di risorsa», cioè di spiagge libere e quindi di aree disponibili da mettere a bando.

concessioni balneari

In questo modo i parlamentari di FdI, Lega e Forza Italia […] intenderebbero escludere dalle gare le attuali concessioni. Ma non sarà facile convincere la Commissione Ue e c’è da considerare che anche la linea di governo non sarebbe così salda: perplesso su questa strategia sarebbe il ministro degli Affari Ue, Pnrr e coesione Raffaele Fitto. Anche tecnicamente il percorso non è così lineare e vanno fissati dei criteri. Una spiaggia disponibile non è automaticamente concedibile (alcune Regioni hanno normative specifiche sul tema) e andrebbe contemperato in modo convincente agli occhi della Ue il dato nazionale con quello regionale. […]

concessioni balneari