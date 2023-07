12 lug 2023 11:36

CICCIO KIM SPARA LE SUE “CARTUCCE” PER FAR PARLARE DI SÉ AL VERTICE NATO DI VILNIUS – STANOTTE L’ESERCITO DELLA COREA DEL NORD HA LANCIATO UN MISSILE BALISTICO A LUNGO RAGGIO NEL MARE DEL GIAPPONE – IL DITTATORE NORDCOREANO (CON IL PLACET DELLA CINA?) PROVA IN TUTTI I MODI AD ALZARE LA TENSIONE. POCHI GIORNI LA SORELLA DI KIM JONG UN HA MINACCIATO DI ABBATTERE GLI AEREI SPIA AMERICANI CHE AVREBBERO VIOLATO LO SPAZIO AEREO...