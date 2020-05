CICCIO TRUMP - NANCY PELOSI PERCULA THE DONALD: “NON PRENDA IDROSSICLOROCHINA. SPECIALMENTE NELLA SUA FASCIA DI ETÀ E NELLA SUA CATEGORIA DI PESO: PATOLOGICAMENTE OBESO" – CRIPPA: “FOSSE STATO UN UOMO, CI SAREBBE L’ADUNATA MONDIALE DELLE INDIGNATE. MA UN FILO DI PERFIDIA ELARGITO A UN SIGNORE CHE SUGGERIVA COME PRENDERE LE DONNE, E NON ESATTAMENTE PER LA MASCHERINA, SI PUÒ PERDONARE”

NANCY PELOSI: TRUMP OBESO, NON PRENDA IDROSSICLOROCHINA

https://www.adnkronos.com

Nancy Pelosi

Nancy Pelosi sconsiglia a Donald Trump di assumere l'Idrossiclorochina, il farmaco anti-malarico la cui funzione anti Covid-19 non è scientificamente accertata. "Preferirei che non prendesse qualcosa che non è stato approvato dagli scienziati", ha detto la speaker democratica della Camera dei Rappresentanti alla Cnn. "Specialmente nella sua fascia di età e nella sua categoria di peso: patologicamente obeso", ha aggiunto Pelosi, in riferimento alle raccomandazioni dei medici riguardo alle controindicazioni del farmaco.

Trump obeso

Il presidente Usa ha rivelato ieri di assumere una pillola di idrossicolorochina al giorno da due settimane, come trattamento preventivo anti coronavirus. L'idrossicolorochina è il farmaco che, fin dall'inizio dell'emergenza negli Usa, il presidente ha tentato di promuovere, senza però avere il conforto degli scienziati.

LA “FAT LADY” PELOSI E L’OBESO PATOLOGICO TRUMP

Maurizio Crippa per Il Foglio

Nancy Pelosi

Conoscendola è probabile che se, per riconoscerle il ruolo di Speaker, le avessero detto “the opera insn’t over until the fat lady sings”, che è solo un modo di dire, si sarebbe offesa. Invece Nancy Pelosi, donna di garbo e sciabola, intendeva proprio “fat”.

E perculando The Donald per la sua idea di curarsi con l’idrossiclorochina ha detto: “Preferirei che non la prendesse, specialmente nella sua fascia d’età e, come dire, di peso… è patologicamente obeso”. Pelosi è una liberal très chic, sfoggia mascherine ton sur ton che una mia amica invidia moltissimo, e nessuno ha gridato al body shame.

Trump obeso

Fosse stato un uomo, ci sarebbe l’adunata mondiale delle indignate. Ma un suggerimento con un filo di perfidia, elargito a un signore che suggeriva come prendere le donne, e non esattamente per la mascherina, si può perdonare. The opera insn’t over until the fat lady sings.

Nancy Pelosi Trump obeso Trump obeso Nancy Pelosi Nancy Pelosi Paul Pelosi Nancy Pelosi Nancy Pelosi con Kennedy b13700000e DONALD TRUMP E' UNA BISTECCA Nancy Pelosi mike pence donald trump nancy pelosi donald trump senza mascherina 3 nancy pelosi