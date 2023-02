LA CINA HA CAPITO CHE L’EUROPA È L’ANELLO DEBOLE DELL’OCCIDENTE – LA MASCHERA DA PACIERE CHE SI È MESSO ADDOSSO XI JINPING HA COME OBIETTIVO QUELLO DI CORTEGGIARE L’EUROPA, CON CUI NEGLI ULTIMI 20 ANNI HA FATTO OTTIMI AFFARI – IL “FINANCIAL TIMES”: “LA CINA È DESIDEROSA DI RILANCIARE GLI INVESTIMENTI E IL COMMERCIO CON L'ESTERO E DI MANTENERE L'ACCESSO ALLA TECNOLOGIA AVANZATA EUROPEA MENTRE LE LISTE NERE DEGLI STATI UNITI LE IMPEDISCONO L'ACCESSO A FORNITURE CRITICHE…”

Articolo del “Financial Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

wang yi vladimir putin

Pechino rivendica il suo ruolo di mediatore non allineato, ma i saldi legami con Mosca suscitano l'inquietudine dell'Occidente. Dal momento in cui è sceso dall'aereo a Mosca questa settimana, l'alto diplomatico di Pechino Wang Yi ha lodato l'amicizia della Cina con la Russia. Scrive il Financial Times.

Il rapporto bilaterale è "maturo" e "stabile come il Monte Tai", ha detto al presidente russo Vladimir Putin, evocando una montagna sacra nella provincia orientale cinese dello Shandong. La visita di Wang a Mosca ha concluso una settimana di diplomazia a spola che ha incluso tappe in Francia, Italia, Germania e Ungheria e che dovrebbe culminare venerdì con il rilascio da parte della Cina di una proposta di pace per l'Ucraina.

IL PIANO DI PACE DI XI JINPING - VIGNETTA BY GIANNELLI

Ma per le sue controparti dell'Europa occidentale, le parole calorose di Wang per i suoi ospiti russi - anche se forse non così retoricamente effusive come gli incontri precedenti - hanno solo aumentato l'apprensione per la vicinanza di Pechino a Mosca e minato le sue affermazioni di neutralità sulla guerra in Ucraina.

Il piano di pace, che coincide con il primo anniversario dell'invasione su larga scala da parte della Russia, è la mossa più ambiziosa di Pechino per presentarsi come una delle poche grandi potenze non schierate nel conflitto e quindi nella posizione migliore per mediare una risoluzione.

I motivi che spingono la Cina a fare da paciere vanno dal desiderio di evitare che la Russia - un utile partner per contrastare quella che Pechino considera l'egemonia statunitense - subisca una sconfitta catastrofica al desiderio di migliorare le relazioni con l'Europa.

ABBRACCIO TRA ZELENSKY E BIDEN

Con l'economia che soffre dopo un anno di blocco della Covid-19, la Cina è desiderosa di rilanciare gli investimenti e il commercio con l'estero e di mantenere l'accesso alla tecnologia avanzata europea mentre le liste nere degli Stati Uniti le impediscono l'accesso a forniture critiche, hanno detto gli analisti.

"La guerra in Ucraina ha avuto un ruolo cruciale nel deterioramento delle relazioni della Cina con l'Europa", ha dichiarato Li Mingjiang, professore della Nanyang Technological University di Singapore. "È stata una delle principali cause della messa sulla difensiva della Cina. Ora vogliono fare qualcosa per contrastare questa situazione".

joe biden a kiev con zelensky 7

Pechino deve affrontare notevoli ostacoli per superare lo scetticismo occidentale sulla sua posizione nei confronti dell'Ucraina. Mentre gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno imposto costose sanzioni energetiche alla Russia e hanno sostenuto lo sforzo bellico di Kiev, la Cina ha sottolineato l'amicizia "senza limiti" del Presidente Xi Jinping con Putin, che mercoledì ha dichiarato di attendere con ansia una visita del suo omologo cinese quest'anno. Nel frattempo, Xi non ha chiamato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy né ha condannato l'invasione.

wang yi a mosca

La Cina ha anche intensificato gli scambi commerciali con la Russia, con le importazioni di olio combustibile e greggio di quest'ultima che hanno raggiunto livelli record a gennaio, come ha riferito questa settimana Bloomberg, citando i dati di Kpler.

"Vedo un grande cambiamento nell'UE riguardo alla Repubblica Popolare Cinese", ha dichiarato Mark Gitenstein, ambasciatore degli Stati Uniti presso l'UE. Le persone "che ritenevano che fossimo isterici nei confronti della RPC ... non la pensano più così".

IL MESSAGGIO DI BIDEN SUL LIBRO DEGLI OSPITI DEL PALAZZO PRESIDENZIALE DI KIEV

Dopo aver incontrato Wang alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco nel fine settimana, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha ulteriormente inasprito i timori occidentali, avvertendo che la Cina stava considerando di fornire aiuti letali alla Russia. Pechino ha risposto accusando gli Stati Uniti di alimentare la crisi con le proprie spedizioni di armi.

Ma con le relazioni tra Stati Uniti e Cina già ai minimi da dieci anni, in particolare dopo l'abbattimento da parte di Washington di un presunto pallone spia questo mese, Wang ha concentrato le sue pressioni sulle potenze dell'UE, incontrando, tra gli altri leader, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

In Occidente, alcuni hanno detto che la campagna ha fatto cilecca, con Wang che non è riuscito a placare le preoccupazioni circa l'accanimento della Cina su Taiwan, di cui rivendica la sovranità, e ad infiammare le tensioni con gli Stati Uniti sul pallone.

xi jinping vladimir putin a samarcanda

Alicia Kearns, presidente della commissione parlamentare per gli affari esteri dei Comuni del Regno Unito, ha dichiarato che "nessuno è convinto" dell'offensiva di Wang. "C'è un motivo per cui non esistono storie d'infanzia di lupi che si trasformano in adorabili nonne, ma che si vestono come loro per raggiungere i loro obiettivi", ha aggiunto.

Ma ci sono anche segnali di un ritorno di interesse del settore privato europeo per il mercato cinese. L'amministratore delegato della Volkswagen, Oliver Blume, è stato uno dei primi dirigenti di una multinazionale a visitare la Cina dopo che, a dicembre, il Paese ha eliminato il regime di zero-Covid.

"Le relazioni della Cina con l'Europa non sono al livello che preferirebbero, ma non sono così disastrose come molti commentatori occidentali suggeriscono", ha dichiarato Ryan Hass, esperto di Cina presso il think tank Brookings Institution.

La diplomazia di pace di Pechino potrebbe anche essere finalizzata ad aiutare la Russia a trovare una via d'uscita dal conflitto che eviti il disastro per il regime di Putin.

"Sì, vogliono relazioni migliori con l'Europa, ma non vogliono nemmeno che questa guerra vada in una direzione in cui la Russia sia completamente sconfitta", ha detto Yun Sun, esperto di Cina presso il think tank Stimson Center di Washington.

vladimir putin xi jinping a samarcanda

Sebbene Pechino non abbia diffuso alcun dettaglio concreto sulla sua proposta di pace, il ministero degli Esteri ha dichiarato che riaffermerà i precedenti appelli di Xi a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale, a "prendere sul serio le legittime preoccupazioni di tutti i Paesi in materia di sicurezza", a sostenere la Carta delle Nazioni Unite e a evitare la guerra nucleare.

"La Cina ha le idee molto chiare sul livello di ossessione di Putin per questa guerra e sulla volontà dell'Ucraina di continuare a combattere. E il sostegno occidentale all'Ucraina è ancora presente", ha dichiarato Alexander Gabuev, senior fellow presso il Carnegie Endowment for International Peace.

"Il piano di pace sarà molto più che altro un quadro di riferimento - non soluzioni praticabili, ma alcuni principi", ha aggiunto Gabuev.

wang yi sergei lavrov

Henry Huiyao Wang, fondatore e presidente del Center for China and Globalization con sede a Pechino, ha affermato che un cessate il fuoco dovrebbe far parte di qualsiasi negoziato e ha suggerito che i colloqui potrebbero coinvolgere i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, più l'UE e l'Ucraina. "Anche la Cina è favorevole a un approccio ONU", ha dichiarato.

Tuttavia, secondo gli analisti, è improbabile che l'Ucraina e i suoi partner occidentali accettino un cessate il fuoco a meno che la Russia non si ritiri dai territori occupati.

L'ucraino Kuleba ha detto che Wang ha "condiviso gli elementi chiave" del piano di pace di Xi a Monaco, ma Kiev sta aspettando di vedere il testo vero e proprio.

putin xi jinping

La maggior parte degli analisti che hanno familiarità con i passati sforzi di mediazione della Cina si aspettano che il piano preveda pochi elementi specifici, rendendolo di scarsa utilità per risolvere un conflitto complesso come quello ucraino. La serietà di Pechino nel perseguire la pace sarà messa alla prova giovedì, con un'attenta votazione delle Nazioni Unite su una risoluzione di Kiev che chiede il ritiro della Russia, sulla quale la Cina dovrebbe astenersi.

"Per migliorare davvero le relazioni con l'Europa in modo significativo, la Cina deve intraprendere azioni invece di limitarsi a documenti politici", ha dichiarato Li della Nanyang Technological University. "Se la Cina aumentasse l'impegno con l'Ucraina, sarebbe utile. Anche solo una telefonata".

xi jinping vladimir putin a samarcanda 5 WANG YI ALLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA DI MONACO incontro wang yi sergio mattarella wang yi sergei lavrov WANG YI VLADIMIR PUTIN wang yi sergei lavrov wang yi sergei lavrov xi jinping vladimir putin a samarcanda