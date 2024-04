LA CINA È L’EPICENTRO DELLA DIPLOMAZIA – OGGI IL PRESIDENTE CINESE, XI JINPING, INCONTRERÀ IL SEGRETARIO DI STATO USA, ANTONY BLINKEN – A MAGGIO, INVECE, ARRIVERÀ NEL PAESE VLADIMIR PUTIN, NELLA PRIMA VISITA ALL’ESTERO DALLA RIELEZIONE DI MARZO. PER IL PRESIDENTE RUSSO, SARÀ L’OCCASIONE PER BACIARE LA PANTOFOLA DEL DITTATORE PECHINESE, UNICO ALLEATO DI PESO NELLA SUA GUERRA ALL’UCRAINA. PER GLI USA, UN’OCCASIONE PER PROVARE A SBLOCCARE IL DOSSIER UCRAINA PRIMA DELLE ELEZIONI…

Il presidente cinese Xi incontrerà Blinken

ANTONY BLINKEN XI JINPING

(ANSA) - Il presidente cinese Xi Jinping vedrà oggi il segretario di Stato americano Antony Blinken: è stato il ministro cinese della Pubblica Sicurezza Wang Xiaohong ad annunciarlo nell'incontro avuto con Blinken, secondo fonti Usa.

Putin annuncia la visita in Cina a maggio

AGI - Il russo Vladimir Putin intende visitare la Cina a maggio, in un momento in cui i due paesi stringono legami piu' stretti nonostante le pressioni occidentali. "E' prevista una visita a maggio", ha detto lo stesso presidente in un forum d'affari a Mosca, senza fornire ulteriori dettagli. Per Putin si trattera' della prima visita all'estero dalla sua rielezione a marzo. Il capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov, si era gia' recato in Cina all'inizio di aprile per una visita ufficiale, durante la quale il leader cinese Xi Jinping aveva promesso di rafforzare la cooperazione con Mosca.

xi jinping vladimir putin a pechino

Pechino e Mosca hanno intensificato la loro cooperazione economica, diplomatica e militare negli ultimi anni e il loro "partenariato strategico" si e' consolidato dopo l'offensiva in Ucraina lanciata alla fine di febbraio 2022. Durante la visita di Lavrov, Xi Jinping aveva anche invitato Pechino e Mosca a "unire i paesi del 'Sud del mondo'", che comprende le nazioni sudamericane e africane, nonche' a "promuovere la riforma del sistema di governance globale". Gli Stati Uniti e altri paesi occidentali mettono regolarmente in guardia la Cina dal sostenere indirettamente lo sforzo bellico della Russia e la esortano a usare la sua influenza sulla Russia per porre fine al conflitto in Ucraina.

XI JINPING ANTONY BLINKEN

LA SMORFIA DI ANTONY BLINKEN QUANDO BIDEN DICE CHE XI JINPING E' UN DITTATORE