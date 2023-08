LA CINA E’ UN PROBLEMA, L’INDIA LO DIVENTERA’ – NEW DELHI NON INVITA L’UCRAINA AL G20 CON LA SCUSA CHE IL SUMMIT SERVE PER DISCUTERE DI ECONOMIA E SVILUPPO E NON DI CONFLITTI – E’ LA CONSEGUENZA DELLA POSIZIONE PARACULA DELL’INDIA CONTINUA A TENERE UN PIEDE IN DUE SCARPE SULLA GUERRA D’INVASIONE RUSSA, CONSIDERATA UNA GUERRA REGIONALE, ANCHE PER INTESTARSI LA LEADERSHIP TRA I PAESI "NON ALLINEATI" - MA IL RISCHIO È CHE ORA IL G20 VENGA DISERTATO DAI LEADER DELLA COALIZIONE OCCIDENTALE…

Subrahmanyam Jaishankar

Estratto dell’articolo di Giu.Pom. per “il Foglio”

Ieri il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, ha confermato alla stampa che l’Ucraina non è stata invitata al vertice del G20 che si terrà a Delhi i prossimi 9 e 10 settembre. Come da prassi, è il paese presidente di turno a decidere gli inviti per i paesi che non fanno parte del forum […] l’India ha deciso di far partecipare la Spagna e i Paesi Bassi, la Nigeria, Mauritius, il Bangladesh, Singapore, l’Egitto, l’Oman e gli Emirati Arabi Uniti – ma non l’Ucraina, come è accaduto all’ultimo G7 di Hiroshima e come sostenuto dalla coalizione occidentale.

NARENDRA MODI - VOLODYMYR ZELENSKY - G7 HIROSHIMA

La Russia invece è un membro permanente del G20, e […] Putin non avrebbe […] escluso l’ipotesi di volare a Delhi di persona, anche se l’ipotesi resta remota per due ragioni: una riguarda il mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale contro Putin per la deportazione dei bambini ucraini in Russia, l’altra riguarda l’immagine del leader del Cremlino, che potrebbe voler cercare un rilancio della sua figura internazionale ma, come al G20 australiano del 2014, dopo l’annessione della Crimea, sa che l’esposizione mediatica potrebbe ritorcerglisi contro.

Il potente ministro […] Jaishankar, ha spiegato […] che il G20 è il luogo dove parlare di economia e sviluppo, e non di conflitti, e poi ha ricordato che Modi ha incontrato in diverse occasioni il suo omologo ucraino Zelensky e che i due paesi mantengono relazioni “forti”.

narendra modi volodymyr zelensky g7 hiroshima

Secondo diversi osservatori, però, l’India – negli ultimi anni sempre più coinvolta dall’America e dalla coalizione occidentale come alleato strategico nell’Indo-Pacifico – continua a tenere una posizione neutrale di fronte alla guerra d’invasione russa, considerata una guerra regionale, anche per intestarsi la leadership tra i paesi che cercano di evitare di prendere una posizione tra i due ordini mondiali. Il rischio è che il G20 […] venga disertato dai leader della coalizione occidentale […]