CINA: SALE BUDGET MILITARE NEL 2023, DA +7,1% A +7,2%

(ANSA) - Il budget della spesa militare cinese per il 2023 è stimata in aumento del 7,2% contro il 7,1% del 2022, pari a 1.560 miliardi di yen contro 1.450 miliardi di yuan, in base ai dati del bilancio statale diffusi in occasione dell'apertura della plenaria del Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del parlamento cinese.

La Difesa Usa, invece, ha messo a punto un bilancio 2023 di 858 miliardi di dollari, in rialzo dell'8% sul 2022, che in termini pro capite si traduce in una spesa militare di Washington che è di oltre 16 volte maggiore rispetto a quella di Pechino. Insieme al più grande esercito permanente del mondo, la Cina vanta la più grande marina del mondo in termini di unità navali e ha recentemente lanciato la sua terza portaerei.

Secondo gli Stati Uniti, ha anche la più grande forza aerea nell'Indo-Pacifico, con più della metà dei suoi aerei da combattimento costituiti da modelli di quarta o quinta generazione. A completare il quadro della struttura militare, Pechino ha un'enorme scorta di missili, insieme a jet invisibili ai radar e a bombardieri capaci di utilizzare armi nucleari, navi di superficie avanzate e sottomarini a propulsione nucleare.

L'Esercito Popolare di Liberazione ha completato un processo di ristrutturazione che ha ridotto gli organici a 2 milioni di effettivi: è l'ala militare del Partito comunista, con il presidente Xi Jinping nei panni di commander-in-chief essendo a capo della Commissione militare centrale. Nel suo discorso di apertura del Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del parlamento cinese, il premier Li Keqiang ha ricordato questa mattina che nell'ultimo anno "siamo rimasti fedeli alla leadership assoluta del Pcc sulle forze armate"

AL VIA IN CINA IL CONGRESSO CHE SCEGLIERÀ NUOVO GOVERNO E VERTICI DELL'ECONOMIA

Estratto dell’articolo di R.Fa. per “il Sole 24 Ore”

[…] Oggi, dopo il debutto della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, tocca all’altro ramo del Parlamento, il Congresso nazionale del popolo, che chiuderà i lavori il 13 marzo. Oggi è il giorno in cui il nuovo Premier Li Qiang indicherà nel Work Report, tra le altre cose, l’obiettivo di Pil e il budget della spesa militare per il 2023.

Dalla presentazione dell’obiettivo di crescita economica annuale ai cambiamenti demografici e all’elevato tasso di disoccupazione, le sfide in ballo sono molte. Saranno nominate nuove figure apicali incaricate di gestire l’economia, il nuovo premier Li Qiang seguirà l’economia, ma non si sa chi si occuperà della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (NDRC), delle Finanze, della Banca centrale e del Ministero della Scienza e della Tecnologia.

Nel 2022 l’economia cinese ha mancato l’obiettivo di «circa il 5,5%», crescendo appena del 3%, la seconda percentuale più bassa registrata dal 1976 e leggermente migliore rispetto alla crescita del 2,2% registrata nel 2020. Quest’anno, dopo l’abbandono repentino della politica dello zero Covid ci si aspetta una crescita superiore al 5%, il Fondo monetario e altre istituzioni globali hanno auspicato un tasso del 4,8-5,6%, troppo per un Paese che deve mettere mano ai suoi fondamentali. […]

Sfide demografiche, inoltre, incombono visto che nel 2022 la Cina ha registrato il suo primo calo demografico in sei decenni. Sono nati “solo” 9,56 milioni di bambini, il totale più basso nella storia moderna, per la prima volta sotto i 10 milioni. […]

La Cina deve ripristinare la fiducia nelle imprese straniere e private riluttanti a investire, mentre i consumatori e le famiglie sono riluttanti a spendere in attesa di una vera ripresa economica. I due rami del Parlamento devono anche eleggere i presidenti delle loro assemblee, in genere tocca al terzo e quarto uomo più potente dello Standing Committee. E un nuovo Governo, l’organo esecutivo guidato dal premier e formato da quattro vice premier, consiglieri di Stato e ministri.

