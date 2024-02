15 feb 2024 09:03

LA CINA SNOBBA L'ITALIA! - IL CAPO DELLA DIPLOMAZIA CINESE WANG YI SARÀ IN EUROPA, DAL 16 AL 21 FEBBRAIO, PER PARTECIPARE ALLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA DI MONACO, IN GERMANIA - IL TOUR NEL VECCHIO CONTONENTE PREVEDE ANCHE LE TAPPE IN SPAGNA E FRANCIA - LA VISITA DI WANG A MADRID SARÀ LA PRIMA IN SEI ANNI, MENTRE IL VIAGGIO IN FRANCIA RIENTRA NEL 60ESIMO ANNIVERSARIO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE TRA PARIGI E PECHINO…