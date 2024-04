CINESATE SENZA FRONTIERE! UN SUPERMERCATO DI PROPRIETÀ CINESE NELLA CAPITALE NIGERIANA ABUJA È STATO CHIUSO CON L'ACCUSA DI AVER NEGATO L'INGRESSO AGLI AFRICANI: LO RENDE NOTO L'EMITTENTE BRITANNICA "BBC" – IL NEGOZIO AVREBBE "PERMESSO L'INGRESSO ESCLUSIVAMENTE A PERSONE DI ORIGINE CINESE" - APERTA UNA INDAGINE: LA CAMERA DI COMMERCIO CINESE IN NIGERIA, CHE GESTISCE L'EDIFICIO IN CUI È IL SUPERMERCATO, HA NEGATO LE ACCUSE DI RAZZISMO...

(ANSA) Un supermercato di proprietà cinese nella capitale nigeriana Abuja è stato chiuso dalle autorità con l'accusa di aver negato l'ingresso agli africani: lo rende noto la Bbc.

Il supermercato avrebbe "permesso l'ingresso esclusivamente a persone di origine cinese", ha dichiarato la Commissione federale nigeriana per la concorrenza e la protezione dei consumatori (Fccpc) sulla piattaforma X convocando la proprietaria del supermercato,

mentre la Camera di commercio cinese in Nigeria (Cgcc), che gestisce l'edificio in cui è il supermercato, ha negato le accuse di razzismo.

Boladale Adeyinka, funzionario della Fccpc, ha detto che l'organo di controllo ha avviato un'indagine dopo le accuse. Sui social media è montata l'indignazione per i video diffusi da alcuni nigeriani su loro presunti respingimenti da parte della sicurezza quando hanno tentato di recarsi al supermercato. In una dichiarazione citata dai media locali, Cgcc ha affermato di essere a favore di "uguaglianza e inclusione".

"I nostri principi sono quelli di rafforzare l'amicizia tra i popoli di entrambi i Paesi e promuovere lo sviluppo economico", ha aggiunto. La proprietaria del supermercato non ha ancora rilasciato commenti. Fccpc l'ha convocata a comparire davanti all'agenzia per la tutela dei consumatori entro domani, dicendo che il supermercato rimarrà chiuso fino a quando non si presenterà.

