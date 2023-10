I CINESI SI RICORDANO DEGLI AMICI – GIOVANNI TRIA, MINISTRO DELL’ECONOMIA QUANDO IL GOVERNO CONTE I FIRMÒ IL MEMORANDUM SULLA VIA DELLA SETA, ENTRA NEL BOARD DELLA BANK OF CHINA, COLOSSO CONTROLLATO DALLO STATO CINESE – QUALCHE GIORNO FA ERA TOCCATO AL BANCHIERE MARCO MAZZUCCHELLI, ENTRATO NEL CDA DELLA FILIALE EUROPEA DEL GRUPPO (QUARTA BANCA AL MONDO PER ASSET TOTALI)

Estratto dell’articolo di Mario Gerevini per www.corriere.it

La Bank of China, colosso bancario controllato dallo Stato, ha nominato due italiani negli organi di gestione.

Pochi giorni fa Marco Mazzucchelli, 60 anni, banchiere ex Julius Baer e Rbs, è entrato nel board della Bank of China (Europe), la controllata con 8,6 miliardi di asset totali che sovrintende alle attività in Europa.

Ma se si va nel sancta sanctorum di Pechino, ovvero nel consiglio di amministrazione al vertice della grande banca si scopre che, “circondato” da 12 top manager e funzionari di partito cinesi, c’è anche, unico occidentale, il nostro ex ministro dell’Economia (2018-2019 governo Conte I), Giovanni Tria, 75 anni: “Consigliere di amministrazione indipendente”, membro o vicepresidente di quattro comitati ristretti tra cui sviluppo strategico e controllo interno. Così si legge nell’organigramma ufficiale datato 27 settembre 2023. La doppia mossa […] ha tempi diversi e, presumibilmente non coordinati.

[…] La Bank of China (Boc), fondata nel 1912, oltre 300 mila dipendenti, è la quarta banca al mondo per asset totali, secondo lo S&P Global Market Intelligence 2023: 4.192 miliardi di dollari, cioè quattro volte Intesa Sanpaolo.

Per inciso il podio è tutto cinese. Il controllo di Boc, e delle altre tre banche, è saldamente in mano a Central Huijin Investment, braccio armato di Cic, il fondo sovrano di Pechino che risponde direttamente al Partito.

Un arsenale finanziario da 20 mila miliardi di dollari al servizio della politica economica e monetaria di Pechino. […] Boc ha una rete internazionale ed è quotata al listino di Hong Kong con una capitalizzazione di 138 miliardi (Intesa Sanpaolo circa 44 miliardi, Unicredit 38).

[…] Giovanni Tria, professore di economia all’università di Roma Tor Vergata, nel corso della sua carriera ha intessuto legami stretti con il mondo accademico cinese, le frequentazioni risalgono alla fine degli anni Settanta, quando era visiting scholar all’Università di Pechino, uno dei più prestigiosi atenei cinesi. Da ministro fece in Cina la sua prima visita ufficiale fuori dalla Ue nell’agosto 2018. Tra i quattro accordi economici che vennero firmati ce ne fu uno proprio con Bank of China: un’ intesa preliminare a favore delle esportazioni e dell’internazionalizzazione delle imprese italiane in Cina.

[…] Tria è nel cda della banca guidata da Ge Haijiao dal luglio 2022. Il chairman Haijiao è un banchiere con incarichi di alto livello nel Partito Comunista Cinese e ha da poco sostituito il precedente leader, Liu Lian Ge, espulso dal partito il 7 ottobre scorso per aver introdotto nel Paese “pubblicazioni vietate, accettato illegalmente tangenti e intrattenimento in club privati e stazioni sciistiche” […]-

[…] La controllata Boc Europe nella quale è entrato Mazzucchelli ha la sede in Lussemburgo, total asset per 8,6 miliardi e utile netto 2020 di 14 milioni (-46%). […] La scelta di un manager navigato e d’esperienza come Mazzucchelli, sebbene da indipendente non operativo, serve dunque a dare spessore al board “europeo” della quarta banca al mondo. Mazzucchelli, che a maggio era stato candidato, senza successo, alla presidenza dell’Enel dalla lista dei fondi Covalis, è anche nel board della private bank Quintet che fa capo a membri della famiglia qatarina Al-Thani e in quello della Seconfid Sim della famiglia vicentina dei Zambon (farmaceutica).

