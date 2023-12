I CINESI STANNO VINCENDO LA GUERRA DELLE SPIE – L’AGENZIA CHE FA CAPO AL MINISTERO DELLA SICUREZZA DELLO STATO (MSS) UNISCE LE COMPETENZE CHE NEGLI USA HANNO SEPARATO TRA CIA ED FBI, E UTILIZZA METODI SPREGIUDICATI PER RACCOGLIERE INFORMAZIONI SUGLI STATI UNITI. COMPRESO UN VASTO USO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E IL RECLUTAMENTO DI CITTADINI AMERICANI – L’INCHIESTA DEL “NEW YORK TIMES”, CHE CITA ANCHE L’ARRESTO DI UN PRESUNTO 007 DI PECHINO, AVVENUTO IN ITALIA…

1. GUERRA DELLE SPIE: COSÌ GLI 007 CINESI STANNO MANDANDO IN CRISI LA CIA

Estratto dell’articolo di Valerio Chiapparino per www.ilgiornale.it

Dall’arrivo al potere di Xi Jinping nel 2013 la Cina ha guadagnato posizioni […] anche in quello dello spionaggio. Una nuova inchiesta del New York Times rivela come il ministero della Sicurezza di Stato (Mss), la principale agenzia di intelligence cinese, rappresenti ormai una sfida per il suo equivalente americano, la Cia, per certi versi superiore a quella posta dalle spie dell’Unione Sovietica durante la Guerra fredda.

L’Mss svolge attività di spionaggio sia all’estero, attraverso il reclutamento di cittadini Usa, che in patria concentrano responsabilità affidate negli Stati Uniti rispettivamente alla Cia e all’Fbi.

A suggellare l’importanza di tale istituzione è stata la decisione presa l’anno scorso dal Partito comunista cinese (Pcc) di promuovere il suo capo, Chen Wenqing, a principale responsabile della sicurezza per il partito nonché membro del Politburo, l’organo più importante del Pcc.

A prenderne il posto nell’Mss è Chen Yixin, un fidato assistente di Xi, al quale è stato assegnato un ampliamento di funzioni per i suoi uomini che usano persino i social media per allertare la popolazione su minacce alla stabilità del regime.

Uno dei fattori che hanno permesso i successi degli 007 cinesi negli ultimi anni è stato l’eliminazione tra il 2010 ed il 2012 di una rete composta da almeno due dozzine di spie americane che secondo quanto riportato in un’altra indagine condotta dal Wall Street Journal non sarebbe stata ancora ricostituita.

Il quotidiano finanziario rivela che il colpo messo a segno da Pechino […] avrebbe lasciato gli Stati Uniti con una “limitata comprensione delle decisioni segrete (prese) tra il leader Xi e la sua cerchia ristretta” […].

A garantire una marcia in più agli agenti dell’Mss sarebbero la forza economica e le politiche industriali cinesi che permettono di utilizzare tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale per mettere spesso nell’angolo gli americani.

Gli 007 di Xi hanno inoltre intensificato la raccolta di intelligence sulle aziende Usa […]. Solo di recente Washington avrebbe dato il via libera alla raccolta clandestina di informazioni in aziende cinesi esterne al settore della difesa inaugurando team a cui sono assegnate specifiche indagini dirette contro il rivale strategico.

“Abbiamo conteggiato i carri armati e compreso le capacità dei missili più a lungo di quanto non ci siamo concentrati sui semiconduttori, gli algoritmi dell’IA o gli strumenti legati al biotech” dichiara David Cohen, vicedirettore della Cia, il quale precisa che nel corso della presidenza di Joe Biden, l’Agenzia di Langley sta investendo e riorganizzando risorse per contrastare i progressi conseguiti da Pechino. Per il New York Times però gli sforzi profusi non sarebbero comunque sufficienti. […]

2. L'AGENZIA DI SPIONAGGIO CINESE SFIDA LA C.I.A.

Traduzione dell’articolo di Edward Wong, Julian E. Barnes, Muyi Xiao e Chris Buckley per www.nytimes.com

Le spie cinesi volevano di più. Durante gli incontri con i contractor tecnologici, durante la pandemia, si sono lamentati del fatto che le telecamere di sorveglianza che monitoravano i diplomatici stranieri, gli ufficiali militari e gli agenti dell'intelligence nel quartiere delle ambasciate di Pechino non soddisfacevano le loro esigenze.

Le spie hanno chiesto un programma di intelligenza artificiale che creasse dossier istantanei su ogni persona di interesse nell'area e analizzasse i suoi modelli di comportamento. Hanno proposto di fornire al programma di intelligenza artificiale informazioni provenienti da database e da decine di telecamere, tra cui targhe di auto, dati di cellulari, contatti e altro ancora.

I profili generati dall'IA consentirebbero alle spie cinesi di selezionare gli obiettivi e di individuare le loro reti e le loro vulnerabilità, secondo i promemoria delle riunioni interne ottenuti dal New York Times.

L'interesse delle spie per questa tecnologia, rivelato qui per la prima volta, rivela alcune delle vaste ambizioni del Ministero della Sicurezza di Stato, la principale agenzia di intelligence cinese. Negli ultimi anni, si è rafforzata attraverso un reclutamento più ampio, anche di cittadini americani. L'agenzia si è anche affinata grazie a un migliore addestramento, a un budget maggiore e all'uso di tecnologie avanzate per cercare di realizzare l'obiettivo di Xi Jinping, leader della Cina, di far rivaleggiare la nazione con gli Stati Uniti come preminente potenza economica e militare del mondo.

L'agenzia cinese, nota come M.S.S., un tempo piena di agenti la cui principale fonte di informazioni erano i pettegolezzi alle cene delle ambasciate, sta ora facendo i conti con la Central Intelligence Agency nella raccolta, e nell’arte del sotterfugio, in tutto il mondo.

Oggi gli agenti cinesi a Pechino hanno quello che hanno chiesto: un sistema di IA che traccia le spie americane e non solo, hanno dichiarato funzionari statunitensi e una persona a conoscenza della transazione, che ha condiviso le informazioni a condizione che il Times non riveli i nomi delle aziende appaltatrici coinvolte. Allo stesso tempo, mentre la spesa per la Cina della C.I.A. è raddoppiata dall'inizio dell'amministrazione Biden, gli Stati Uniti hanno intensificato notevolmente lo spionaggio delle aziende cinesi e dei loro progressi tecnologici.

Questo articolo si basa su interviste con più di due dozzine di funzionari americani attuali ed ex, la maggior parte dei quali ha parlato a condizione di anonimato, e su una revisione di documenti aziendali interni cinesi e di documenti pubblici di M.S.S..

Un gioco di fantasmi

La competizione tra le agenzie di spionaggio americane e cinesi ricorda la rivalità tra K.G.B. e C.I.A. durante la Guerra Fredda. In quell'epoca, i sovietici costruirono un'agenzia in grado di carpire i segreti più intimi dell'America e di condurre operazioni segrete, producendo al contempo formidabili leader politici, tra cui Vladimir V. Putin, il presidente della Russia.

Ma c'è una differenza notevole. Grazie al boom economico e alle politiche industriali della Cina, il M.S.S. è in grado di utilizzare tecnologie emergenti come l'I.A. per sfidare gli spioni americani in un modo che i sovietici non potevano fare. E queste tecnologie sono i principali obiettivi degli sforzi di spionaggio di Cina e Stati Uniti.

"Per la Cina in particolare, sfruttare la tecnologia esistente o i segreti commerciali di altri è diventata una scorciatoia popolare incoraggiata dal governo", ha dichiarato Yun Sun, direttore del programma Cina presso lo Stimson Center, un istituto di ricerca con sede a Washington. "L'urgenza e l'intensità dello spionaggio tecnologico sono aumentate in modo significativo".

Il M.S.S. ha intensificato la raccolta di informazioni sulle aziende americane che sviluppano tecnologie per usi sia militari che civili, mentre la C.I.A., con un cambiamento rispetto a qualche anno fa, sta investendo risorse nella raccolta di dati sulle aziende cinesi che sviluppano l'intelligenza artificiale, l'informatica quantistica e altri strumenti simili.

Sebbene la comunità dei servizi segreti statunitensi raccolga da tempo informazioni economiche, un tempo la raccolta di informazioni dettagliate sui progressi tecnologici commerciali al di fuori delle aziende di difesa era un tipo di spionaggio che gli Stati Uniti evitavano.

Ma le informazioni sullo sviluppo di tecnologie emergenti da parte della Cina sono ora considerate importanti quanto la conoscenza della sua potenza militare convenzionale o delle macchinazioni dei suoi leader.

David Cohen, vicedirettore dell'agenzia, ha dichiarato che sotto il presidente Biden, la C.I.A. sta facendo investimenti e si sta riorganizzando per affrontare la sfida di raccogliere informazioni sui progressi cinesi. L'agenzia ha avviato un centro di missione per la Cina e un centro di intelligence tecnologica.

"Contiamo i carri armati e comprendiamo la capacità dei missili da più tempo di quanto ci siamo concentrati sulla capacità dei semiconduttori o degli algoritmi di intelligenza artificiale o delle apparecchiature biotecnologiche", ha dichiarato Cohen in un'intervista.

Ma alcuni politici affermano in privato che gli sforzi sono ancora insufficienti e che le aziende e i militari cinesi stanno sorprendendo il governo statunitense con i loro progressi.

In Cina, lo status del Ministero della Sicurezza di Stato è cresciuto sotto Xi, che premia l'audacia delle azioni di intelligence e un potente Stato di sicurezza.

Nell'ottobre del 2022, il Partito Comunista ha promosso il capo del ministero, Chen Wenqing, a massimo funzionario del partito per la sicurezza e a membro del Politburo di 24 membri, il primo capo spione da decenni a salire a quell'organo. Il suo sostituto, Chen Yixin, un collaboratore di lunga data di Xi, ha accresciuto il profilo pubblico dell'M.S.S. Gli è stato anche affidato un ampio mandato, che comprende la guida di un giro di vite sulle società americane e straniere che conducono indagini aziendali su imprese cinesi, anche per legami militari e violazioni dei diritti umani.

Il ministero ha le responsabilità estere della C.I.A. e il mandato interno dell'F.B.I., con un tocco autoritario. Il M.S.S. ha il compito di effettuare la raccolta e le operazioni di intelligence all'estero, di limitare l'influenza straniera all'interno della Cina e di reprimere le cosiddette attività sovversive. La sua missione è dichiaratamente politica: difendere il Partito Comunista da ogni minaccia percepita.

L'attuale ministro Chen ha più volte sottolineato la sua fedeltà a Xi. A giugno, ha detto agli ufficiali di "abbracciare con tutto il cuore" lo status di "nucleo" di Xi".

Sotto Chen, il ministero sta adottando i social media per diffondere messaggi sulle minacce. "L'ostruzione, il contenimento e la soppressione multiforme degli Stati Uniti non faranno altro che rendere la Cina più agguerrita e autosufficiente", si legge su un nuovo account WeChat.

In agosto, il Ministero ha fatto annunci separati affermando di aver catturato due cittadini cinesi che spiavano per la C.I.A., uno reclutato da un agente americano in Giappone e l'altro in Italia. In ottobre, il Ministero e la televisione di Stato cinese hanno annunciato un caso in cui un ricercatore di un istituto dell'industria della difesa era stato reclutato da un agente americano mentre era in visita presso un'università americana. Dopo il suo ritorno in Cina, ha trasferito copie di documenti segreti agli americani, prima di essere arrestato nel 2021.

Gli annunci suggeriscono che la C.I.A. ha ricostruito una rete all'interno della Cina che gli ufficiali del controspionaggio cinese avevano decimato più di un decennio fa.

La C.I.A. non dice se le persone detenute all'estero con accuse di spionaggio siano spie degli Stati Uniti. Ma almeno alcuni dei cittadini cinesi arrestati lavoravano per gli Stati Uniti, secondo persone informate sui rapporti dell'intelligence americana. Tuttavia, non ci sono prove che l'M.S.S. abbia decifrato la rete, hanno detto, e il caso dell'Italia è vecchio di oltre un anno.

L'M.S.S. si sta muovendo in modo aggressivo anche all'estero, reclutando un politico belga di estrema destra e perseguitando i critici del partito di etnia cinese. Un agente ha ingaggiato un investigatore privato locale per attaccare fisicamente un candidato cino-americano al Congresso degli Stati Uniti a Long Island, secondo un'accusa del Dipartimento di Giustizia. Un altro uomo è accusato di aver contribuito a creare un'organizzazione a New York che attirava i dissidenti.

Un'agenzia cinese all'attacco

Il governo centrale di Pechino ha istituito il Ministero della Sicurezza di Stato nel 1983, durante un rimpasto delle unità di sicurezza. Per decenni, l'agenzia ha lottato per conquistare il favore dei leader di partito. Il suo rivale cinese, i servizi di intelligence dell'Esercito Popolare di Liberazione, disponeva di maggiori risorse e di una migliore tecnica, soprattutto nel cyber-spionaggio.

Il Ministero della Sicurezza di Stato ha gradualmente migliorato le proprie tattiche, ha ottenuto budget più consistenti e ha persino acquisito competenze nel settore commerciale. Alcuni agenti del M.S.S. che avrebbero lavorato sotto copertura come uomini d'affari sono stati inviati in uffici del settore privato per la formazione, ha dichiarato Peter Mattis, ex analista della C.I.A. e co-autore di un libro sullo spionaggio cinese.

Gli agenti cinesi hanno anche ampliato i loro obiettivi di reclutamento all'estero, anche tra i cittadini statunitensi.

Le agenzie di intelligence americane si sono allarmate dopo aver scoperto che il M.S.S. di Shanghai aveva reclutato uno studente americano in Cina, Glenn Duffie Shriver, facendogli fare domanda alla C.I.A. e al Dipartimento di Stato. Shriver è stato condannato nel 2011 a quattro anni di carcere. "È stato un grande segno di miglioramento delle tecniche di M.S.S., che per la prima volta ha preso di mira cittadini americani non cinesi e ha tentato di penetrare nella comunità dell'intelligence statunitense", ha dichiarato John Culver, ex analista dell'intelligence statunitense.

Il caso ha avuto conseguenze di vasta portata. Ha reso i funzionari del controspionaggio statunitense più sospettosi nei confronti dei candidati a posti di lavoro del governo americano che avevano studiato in Cina o avevano contatti lì, e ha rivolto la loro attenzione agli uffici provinciali dell'MSS.

Gli uffici sono feudi propri, con sede al di fuori del quartier generale nazionale dell'agenzia, che si trova nella segreta zona di Xiyuan, a nord-ovest di Pechino. Sotto Xi, sono diventati più aggressivi nelle operazioni all'estero e alcuni si sono specializzati nel reclutamento e nella gestione di informatori negli Stati Uniti.

L'ufficio nella provincia di Jiangsu, vicino a Shanghai, è un altro di quelli che si concentrano sull'ottenimento di segreti americani, in particolare di tecnologie di difesa, secondo i funzionari statunitensi.

I suoi funzionari hanno reclutato Ji Chaoqun poco prima che si recasse negli Stati Uniti nel 2013 per studiare ingegneria all'Illinois Institute of Technology di Chicago, secondo il Dipartimento di Giustizia e i documenti del tribunale. Il suo responsabile M.S.S., Xu Yanjun, gli ha fatto fornire i nomi di almeno nove persone negli Stati Uniti che l'agenzia di spionaggio cinese avrebbe cercato di reclutare per ottenere tecnologie aerospaziali e satellitari.

Alla fine Ji si è arruolato nelle riserve dell'esercito degli Stati Uniti, dove mirava a ottenere un'autorizzazione di sicurezza per poter eventualmente fare domanda per lavorare nella C.I.A., nell'F.B.I. o nella N.A.S.A. È stato arrestato a Chicago nel 2018 e condannato quest'anno a otto anni di carcere. Il signor Xu, il suo responsabile, è stato arrestato a Bruxelles nel 2018, in un'operazione collegata gestita dall'FBI, diventando il primo agente dell'MSS a essere estradato negli Stati Uniti.

A differenza degli agenti russi, i funzionari dell'M.S.S. evitano generalmente di lavorare sotto copertura negli Stati Uniti, preferendo invece gestire agenti o risorse dall'esterno e reclutare online, anche utilizzando annunci di lavoro senza legami apparenti con la Cina, hanno dichiarato i funzionari statunitensi.

Intorno al 2018, un agente singaporiano dell'M.S.S. "ha creato una falsa società di consulenza che utilizzava lo stesso nome di un'importante società di consulenza statunitense e ha pubblicato annunci di lavoro online con quel nome", ha dichiarato Michael C. Casey, direttore del National Counterintelligence and Security Center.

La corsa ai tecnici

L'M.S.S. spesso assume direttamente dalle università, soprattutto per le posizioni chiave, secondo un'analisi di oltre 30 annunci di lavoro online dell'agenzia. Negli ultimi anni ha cercato esperti di tecnologia, compresi gli hacker, secondo due persone a conoscenza degli sforzi di reclutamento.

La preoccupazione più forte di Pechino è che gli Stati Uniti e i loro alleati possano escludere la Cina dal know-how tecnologico, fondamentale per la crescita economica e militare. Xi ha sottolineato questo rischio.

Chen, ministro della Sicurezza di Stato, ha scritto in un articolo a settembre che le "tecnologie di base" rimangono sotto il controllo di altre nazioni e che il raggiungimento dell'"autosufficienza tecnologica" è un compito urgente.

Gli esperti del governo cinese ammirano apertamente le capacità di raccolta delle agenzie di spionaggio americane e la loro tecnologia. Le riviste di intelligence cinesi riportano spesso studi che esaminano le operazioni statunitensi. Un recente studio sui servizi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti condotto dal China Institutes of Contemporary International Relations, il principale istituto di ricerca del M.S.S., ha affermato: "Sulla base di una valutazione approfondita dei metodi rilevanti degli Stati Uniti, la Cina dovrebbe scegliere ciò che funziona e rinunciare a ciò che non funziona".

L'M.S.S. ha anche potenziato gli esperti sugli Stati Uniti. All'inizio di quest'anno, uno di questi analisti, Yuan Peng, presidente del principale istituto di ricerca, è apparso con un nuovo nome, Yuan Yikun, come vice ministro del ministero stesso. All'inizio della sua carriera, Yuan si è spesso mescolato con studiosi americani, alcuni dei quali lo consideravano un osservatore freddo di Washington.

Mentre era presidente dell'istituto di ricerca, Yuan è diventato un sostenitore dell'ampio concetto di "sicurezza nazionale globale" di Xi, che vede gli Stati Uniti come la principale minaccia all'ascesa della Cina.

Biden ha detto che "l'America è tornata", ma il mondo non è più lo stesso e se non riesce a tenere il passo con i massicci cambiamenti globali, questo mondo in evoluzione sfuggirà inevitabilmente al controllo degli Stati Uniti", ha scritto Yuan in una valutazione della strategia internazionale pubblicata all'inizio del 2022. "Nel giudicare l'attuale grande strategia americana tra qualche decennio, il suo più grande errore potrebbe essere visto come la scelta della Cina come nemico".

Pensare come un analista di Wall Street

Una delle prime decisioni importanti di William J. Burns, direttore della C.I.A., fu quella di creare il China Mission Center. L'idea era di garantire che le stazioni di tutto il mondo, non solo in Asia, si concentrassero sulla raccolta di informazioni sulla Cina.

Burns ha preso questa decisione dopo una revisione strategica guidata da Michael Collins, un ufficiale di carriera dell'intelligence. Sotto Burns, Collins è stato nominato direttore della strategia, con il mandato di contribuire a migliorare il lavoro dell'agenzia sulla Cina.

La sfida della Cina richiede che gli Stati Uniti "siano intelligenti in settori critici come la biotecnologia e i semiconduttori", ha detto Collins, che ora guida il Consiglio nazionale dell'intelligence, un organo di coordinamento tra le agenzie di spionaggio. Dobbiamo essere migliori".

Per capire meglio quali tecnologie la Cina sta puntando, la C.I.A. ha iniziato a chiedere a dirigenti e studiosi americani informazioni su ciò che le aziende cinesi stanno cercando di sviluppare. Le università e le aziende americane, spesso contattate da investitori e ricercatori cinesi, sono a conoscenza di tecnologie specifiche, hanno dichiarato i funzionari statunitensi.

Ma i funzionari hanno detto che è importante coinvolgere persone con una conoscenza più approfondita delle ambizioni commerciali e tecnologiche della Cina. Per ora le agenzie di spionaggio faticano a far pervenire le informazioni ai responsabili politici con la rapidità richiesta.

L'anno scorso, un'azienda canadese, TechInsights, ha rivelato che il principale produttore di chip cinese, Semiconductor Manufacturing International Corporation, aveva sviluppato un chip a sette nanometri. Il governo degli Stati Uniti non era a conoscenza di questo progresso ed è rimasto sorpreso dal fatto che l'azienda cinese abbia fatto il salto così rapidamente, ha dichiarato Jimmy Goodrich, esperto di tecnologia cinese e consulente della RAND Corporation.

"La comunità dei servizi segreti non è istituzionalmente preparata per essere in grado di comprendere le questioni commerciali e tecnologiche della Cina", ha detto Goodrich, "È difficile da fare. E, cosa ancora più importante, bisogna pensare come un analista di Wall Street, un ricercatore di mercato, che parla con tutti, a monte e a valle della catena di approvvigionamento".

(Un funzionario statunitense ha dichiarato che le agenzie di intelligence americane avevano valutato che l'azienda aveva almeno la capacità di produrre il chip più piccolo prima del rapporto canadese).

Parte del problema è che le agenzie di intelligence statunitensi privilegiano le informazioni provenienti da satelliti, programmi di intercettazione e spie umane. Un alto funzionario statunitense ha affermato che gli analisti non tengono conto delle preziose informazioni provenienti da fonti non classificate in Cina.

"La comunità di intelligence statunitense può fare cose straordinarie su obiettivi mirati", ha detto Mattis, ex analista della CIA. "Ma a volte può avere difficoltà con una consapevolezza di ampio respiro, come la comprensione dell'abilità tecnologica della Cina".