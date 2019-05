CINQUE STELLE CADENTI – ALL’ULTIMA VOTAZIONE SU ROUSSEAU HANNO PARTECIPATO POCO PIÙ DI 14MILA ISCRITTI: È UNO DEI DATI PIÙ BASSI DI SEMPRE. ORMAI È DA QUALCHE MESE CHE LA “DEMOCRAZIA DIRETTA” NON APPASSIONA PIÙ I MILITANTI – DI MAIO PER PAURA DI PERDERE FA SCAPPARE ANCHE I CANDIDATI SUL TERRITORIO: ALLE AMMINISTRATIVE IL MOVIMENTO PRESENTA LISTE IN UN COMUNE SU 13…

Emanuele Buzzi per il “Corriere della Sera”

Un crollo drastico. La votazione sul programma per le Europee dei Cinque Stelle - complice anche la data, in mezzo a ferie pasquali e ponti - ha visto la partecipazione di poco più di 14 mila iscritti, uno tra i dati più bassi fatti registrare dalla piattaforma.

Stavolta non era un voto dirimente, ma serviva solo per decidere la priorità dei temi secondo gli attivisti. A ricevere più click è stata la lotta all' evasione fiscale. Ha infatti ricevuto 9.433 voti il capitolo del programma su: «Le multinazionali che lavorano in Italia devono pagare le tasse in Italia: stop ai paradisi fiscali e armonizzazione fiscale».

I 14 mila votanti, però, sono il punto più basso del percorso di partecipazione nella campagna pentastellata per le Europee. I due turni per la formazione delle liste avevano visto rispettivamente oltre 37 mila e 32 mila votanti. La ratifica delle cinque capolista era stata accolta più freddamente, con poco più di 20 mila votanti. Un calo che nei commenti al post è stato accompagnato anche da qualche spunto pessimista. Solo pochi mesi fa - seppur per un caso totalmente diverso, quello del voto sul caso Diciotti - i militanti che avevano preso parte alla consultazione erano stati 52 mila.

A preoccupare, però, è anche il radicamento nel territorio del Movimento, suffragato dai dati (ancora parziali, dato che in Sardegna si voterà a giugno) sulle liste presentate per le Amministrative: 306 candidati sindaco su 3.856 città al voto. Un numero - uno su 13 - che evidenzia come il Movimento stia faticando a creare una rete locale. E fa tornare in scena la discussione sulle novità strutturali (compreso il rapporto con le liste civiche, che sarà trattato anche in una assemblea delle liste sarde). «Dove non siamo pronti dobbiamo smetterla di presentarci», aveva detto Luigi Di Maio annunciando i cambiamenti.

Ma i numeri radiografano una involuzione. Nel 2014, cinque anni fa, il Movimento si presentò in 578 Comuni. Ora, le liste sono dimezzate. E il Piemonte diventa un caso: finora sono solo 22 i Comuni (su 829 al voto) che avranno sulla scheda elettorale un candidato Cinque Stelle. Proprio in una tornata che comprende non solo le Europee, ma anche le Regionali. «Alle Comunali non siamo mai stati presenti in modo capillare», si limita a commentare un pentastellato.

L' Associazione Rousseau ha pubblicato sul sito l' elenco dei donatori (con nome e cognome), compresi quelli che hanno versato anche cifre inferiori ai 500 euro. All' appello figurano tutti i principali big eletti in Parlamento e anche chi, come Sara Cunial, è stata appena allontanata dal gruppo a Montecitorio. Mancano, invece, diversi parlamentari Cinque Stelle nel registro delle rendicontazioni di deputati e senatori (riferite sempre ai mesi tra gennaio e marzo).

Tra i donatori, svetta il deputato molisano Antonio Federico, con oltre 13 mila euro «restituiti» nel corso del 2019.

