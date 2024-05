CINQUECENTO MIGRANTI SUDAMERICANI DAGLI USA IN ITALIA? IL MISTERIOSO PATTO DI RECIPROCITÀ E LE POLEMICHE CONTRO IL GOVERNO MELONI, CHE SPENDE PIÙ DI 800 MILIONI DI EURO PER PORTARE IN ALBANIA QUALCHE MIGLIAIA DI MIGRANTI IN ARRIVO SULLE NOSTRE COSTE E, NEL CONTEMPO, APRIREBBE LE PORTE A 500 SUDAMERICANI INVIATI DA BIDEN - PALAZZO CHIGI RIDIMENSIONA LE INDISCREZIONI DI MEDIA AMERICANI: “NON PIÙ DI 20 PERSONE”. IL VIMINALE: “NON PERMETTEREMMO MAI LA...”

Alessandra Ziniti per repubblica.it - Estratti

MIGRANTI SUDAMERICANI

L’indiscrezione, diffusa da media americani, piomba in Italia come un pericoloso boomerang. Gli Stati Uniti, racconta la Cbs, è pronta ad inviare in Italia e in Grecia 500 immigrati a testa “nell'ambito della politica di reinsediamento e con l'obiettivo di scoraggiare le persone a varcare illegalmente il confine tra Messico e Stati Uniti”.

meloni biden

Ma come? Il governo Meloni, che ha appena rinnovato lo stato di emergenza per la gestione dei flussi migratori, spende più di 800 milioni di euro per portare in Albania qualche migliaia di migranti in arrivo sulle nostre coste e, nel contempo, apre le porte a 500 sudamericani inviati dall’amministrazione Biden?

La smentita del Viminale

Ma il Viminale smentisce e Palazzo Chigi ridimensiona immediatamente.

"L'Italia non darebbe mai un assenso alla ricollocazione di centinaia di persone sul proprio territorio nazionale in considerazione dei già notevolissimi sforzi sostenuti sul fronte dell'accoglienza di migranti", dicono al ministero dell’Interno.

giorgia meloni e joe biden nello studio ovale 1

Dalla presidenza del Consiglio arriva invece una spiegazione assai diversa di quello che viene definita “un’ipotesi di reciprocità allo studio” tra Italia e Stati Uniti, secondo la quale da noi verrebbero reinsediati non più di una ventina di sudamericani di origine italiana, segnatamente venezuelani, “per avviare percorsi lavorativi”. Gli Stati Uniti, invece, accoglierebbero rifugiati già presenti in Libia che avrebbero intenzione di recarsi in Europa.

"Discussione al momento solo allo studio e che risulterebbe, in ogni caso, molto vantaggiosa proprio per italia e stati europei di primo approdo", spiegano a Palazzo Chigi.

MIGRANTI SUDAMERICANI