11 gen 2023 10:23

CIRINO ACCESO! - POMICINO SCRIVE A DAGOSPIA PER INFILZARE CARLO CALENDA CHE AVEVA TIRATO IN BALLO L’EX MINISTRO DC REMO GASPARI PER CRITICARE LA MANOVRA DELLA MELONI: "IL MIO NARCISISMO MI FA CAPIRE CHE L’AVESSE CON ME, AVENDO FATTO PER 10 ANNI LA LEGGE DI BILANCIO (GASPARI HA SVOLTO GRANDI INCARICHI GOVERNATIVI MA MAI DI CARATTERE FINANZIARIO). SONO PRONTO A CONFRONTARMI PUBBLICAMENTE CON LUI CON TRE SUGGERIMENTI: 1) SI PORTI COME CONSULENTE MARATTIN DI ITALIA VIVA; 2) SI PORTI DIETRO UN BLOCCHETTO PER GLI APPUNTI 3) PRIMA DI PARLARE DI UN VECCHIO DEMOCRISTIANO SI ALZI IN PIEDI E…"