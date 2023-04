VOLETE SAPERE COME E’ ANDATO IL VIAGGIO IN CINA DI MACRON E VON DER LEYEN? URSULA HA INCALZATO XI JINPING SULL’UCRAINA, SUL SOSTEGNO A PUTIN, SU TAIWAN E I DIRITTI UMANI NELLO XINJIANG (E INFATTI E’ STATA ACCOLTA FREDDAMENTE E SENZA CERIMONIE) - MACRON HA FATTO AFFARI: SI E’ PORTATO DIETRO OLTRE 50 IMPRENDITORI TRA CUI IL GIGANTE DEL LUSSO LVMH E IL PRODUTTORE DI ENERGIA NUCLEARE EDF. GIÀ IERI, AIRBUS HA SIGLATO UN ACCORDO PER COSTRUIRE UNA SECONDA LINEA DI ASSEMBLAGGIO NELLA SUA FABBRICA IN CINA E HA RICEVUTO IL VIA LIBERA DA PECHINO PER PROCEDERE CON L'ORDINE DI 160 AEREI…