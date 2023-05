CLAMOROSO A CEPPALONI! VINCE IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA, IL SINDACO DI BENEVENTO CLEMENTE MASTELLA “SCONFITTO” NEL SUO PAESE: “SE MARIA ELENA BOSCHI VIENE BATTUTA NELLA SUA CITTÀ NESSUNO DICE NIENTE; DIVENTA UN CASO SOLO QUANDO PERDE IL MIO CANDIDATO. UN PO’ DI DELUSIONE CI STA SEMPRE, PERÒ IN PROVINCIA DI BENEVENTO ABBIAMO VINTO IN 8 COMUNI SU TREDICI”

Estratto dell'articolo di Gabriele Bojano per il “Corriere della Sera”

clemente mastella foto di bacco

«Io una cosa non riuscirò mai a capirla: se Boschi perde nella sua città nessuno dice niente; se a Brescia perde Meloni nessuno dice niente; se invece perde Mastella a Ceppaloni tutti a chiedersi perché. Solo con me prevale l’elemento mediatico, eppure non risiedo manco più lì».

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, si fa una domanda e si dà la risposta: ancora oggi è il politico più ingombrante d’Italia. A Ceppaloni ha perso il suo candidato, l’uscente Ettore De Blasio, e ha vinto Claudio Cataudo, espressione del centrodestra.

(...) Un po’ di delusione «ci sta sempre, però in provincia di Benevento abbiamo vinto in 8 comuni su tredici». E chiude così: «I cani giocavano sui corpi dei leoni immaginando di aver vinto. Ma i cani restano cani e i leoni sono sempre pronti a ruggire».

clemente mastella pierferdinando casini foto di bacco (1) sandra lonardo clemente mastella foto di bacco