4 gen 2023 20:15

CLAMOROSO A TEHERAN: ANCHE AHMADINEJAD CRITICA KHAMENEI - L'EX PRESIDENTE IRANIANO, NON CERTO UN ILLUMINATO RIFORMATORE, HA CRITICATO LA REPRESSIONE DEI MANIFESTANTI, INVITANDO I FUNZIONARI DELLA REPUBBLICA ISLAMICA AD ASCOLTARE LE RICHIESTE DELLA GENTE E A RISOLVERE I LORO PROBLEMI: "I SOLDI SPESI PER SOPPRIMERE LE PERSONE DOVREBBERO INVECE ESSERE SPESI PER RISOLVERE I PROBLEMI DEL PAESE. POTREMMO NON AVERE LA POSSIBILITÀ DI RIMEDIARE DOMANI…”. E SE LO DICE LUI...