23 feb 2023 12:21

COINQUILINI D’ITALIA – DOPO IL CASO COSPITO IL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA DELMASTRO E IL CAPO OPERATIVO DI FRATELLI D’ITALIA DONZELLI “NON SONO IN CRISI COME I FERRAGNEZ” – I DUE CONTINUANO A CONDIVIDERE CASA E SONO ENTRAMBI SOTTO SCORTA. DELMASTRO È INDAGATO PER RIVELAZIONE DEL SEGRETO DI UFFICIO ED È STATO RICUSATO IN PIÙ DI UN’OCCASIONE DAI PARLAMENTARI DELLE COMMISSIONI, MENTRE DONZELLI, CHE IERI HA DOVUTO AFFRONTARE IL GIURÌ D’ONORE DELLA CAMERA, NON DICHIARA PIÙ A RAFFICA E FA JOGGING ALL’ALBA: "RIFAREI TUTTO"