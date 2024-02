COLDIRETTI ORDINA, LA POLITICA ESEGUE - DALLA GUERRA ALLA CARNE SINTETICA FINO AL SOVRANISMO AGROALIMENTARE: L’ORGANIZZAZIONE GUIDATA DA ETTORE PRANDINI (IN PREDICATO DI CANDIDARSI CON FDI ALLE EUROPEE) DETTA LA LINEA A “LOLLO” E AL SUO MINISTERO DELL’AGRICOLTURA. COSÌ COME HA FATTO CON I GOVERNI PRECEDENTI – “IL FOGLIO”: “IL POTERE DEL COLDIRETTISMO È UN’IDEOLOGIA REAZIONARIA CON UN’ORGANIZZAZIONE MODERNA. I MINISTRI PASSANO, COLDIRETTI RESTA. ESISTE UN LEGAME, QUASI PATOLOGICO, GARANTITO DALLE PORTE GIREVOLI CHE FANNO PASSARE I FUNZIONARI DAL MINISTERO ALLA COLDIRETTI E VICEVERSA”

Estratto dell’articolo di Luciano Capone per “il Foglio”

ETTORE PRANDINI GIORGIA MELONI

Nella serie distopica Black Mirror c’è un episodio in cui, per ottenere la liberazione della principessa del Regno Unito, il primo ministro britannico è costretto dai rapitori ad avere un rapporto sessuale con un maiale in diretta televisiva. È il potere del ricatto. Nella realtà politica italiana, nel 2013, è accaduto che la ministra dell’Agricoltura del governo Letta, Nunzia De Girolamo, si sia presentata in divisa gialla al Brennero per fermare i camion e controllare i prosciutti. È il potere della Coldiretti.

[…] Se qualcuno, senza usare ricatti né violenza, riesce a far controllare i prosciutti su un tir a un ministro della Repubblica, allora vuol dire che può fargli fare quasi tutto. L’immagine della De Girolamo che, a differenza del pubblico nella serie britannica, all’epoca in Italia non scioccò nessuno, è una buona approssimazione di cosa rappresenti il dominio della Coldiretti sul ministero dell’Agricoltura.

francesco lollobrigida ettore prandini

Una relazione che non ha pari: la Confindustria può solo sognare di avere la stessa influenza sul ministero delle Imprese, analogamente la Cgil sul ministero del Lavoro o Leonardo-Finmeccanica sul ministero della Difesa. Soprattutto perché prescinde dal singolo ministro e dallo schieramento politico a cui appartiene. Destra, sinistra o M5s non cambia.

[…] Arriviamo ai giorni nostri, alle manifestazioni degli agricoltori europei contro i governi e l'Unione europea contro i tagli dei sussidi e le politiche green. In Italia ci sono state proteste selvagge, con blocchi stradali e autostradali (in un caso, a Catanzaro, una persona è morta dopo un malore nel traffico paralizzato) e, nei vari di agricoltori autoconvocati ci sono state frange più estremiste che hanno bruciato in piazza la bandiera dell'Unione europea, per le sue politiche green, e anche quella della Coldiretti accusata di aver appoggiato la Pac (Politica agricola comune) della Commissione europea.

ettore prandini - coldiretti - a bruxelles alla protesta degli agricoltori

Di fronte ai blocchi illegali, alle manifestazioni violente, ai roghi e all’abbattimento di una statua a Bruxelles nella piazza davanti al Parlamento europeo dove c’era anche un gruppo della Coldiretti, il governo italiano – solitamente duro contro i metodi degli “ecovandali” – non ha espresso alcuna condanna. L’unico comunicato di censura è stato quello del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, contro la bandiera bruciata. Quella della Coldiretti, però, non quella dell’Unione europea.

“Considero sbagliato e ingiustificato ogni atto di violenza, compreso bruciare le bandiere delle associazioni agricole – ha dichiarato –. A Coldiretti si deve la battaglia contro il cibo sintetico che l’Italia sta guidando anche in Europa con risultati eccezionali”.

Ettore Prandini Giorgia Meloni

Tra il ministro e la Coldiretti c’è una simbiosi. Hanno lanciato insieme una culture war contro la “carne sintetica” approvando una legge che vieta una cosa già vietata e che diventerà inapplicabile non appena la “carne coltivata” verrà autorizzata dall’Efsa (l’Autorità alimentare per la sicurezza alimentare). Lo ha spiegato chiaramente la Commissione europea, che ha bocciato la norma italiana per aver violato la procedura di notifica.

Ma Lollobrigida ha dichiarato che non conta, perché la sua legge è stata approvata per “scuotere le coscienze”. È, cioè, un manifesto ideologico: la legge-simbolo della destra e della sua concezione di “sovranità alimentare”. Ed è tutta farina del sacco della Coldiretti: è l’esito di una sua campagna politico-comunicativa che ha ottenuto il sostegno di tutte le forze politiche: a luglio 2022, in campagna elettorale, tutte le proposte della Coldiretti – tra cui il “no al cibo sintetico” – sono state sottoscritte da tutti i leader politici, da Letta a Meloni, passando per Conte e Calenda.

francesco lollobrigida ettore prandini

[…] È questo il potere del coldirettismo, un’ideologia reazionaria con un’organizzazione moderna che detta la linea dei governi. La politica vive nell’illusione di poter prosperare sul consenso e sui voti dei milioni di iscritti alla più grande organizzazione di imprenditori agricoli d’Europa. Ma i ministri passano, la Coldiretti resta.

E soprattutto esiste un legame, quasi patologico, e comunque senza pari in altri ministeri, garantito dalle porte girevoli che fanno passare i funzionari dal ministero alla Coldiretti e viceversa (il caso più recente è quello del capo di gabinetto di Lollobrigida, Raffaele Borriello, che prima era capo delle relazioni istituzionali della Coldiretti – ma gli esempi sono sterminati).

Ettore Prandini Giorgia Meloni

Il governo Renzi, con Maurizio Martina ministro, pensò addirittura di poter vincere il referendum costituzionale grazie alla Coldiretti, che garantì la mobilitazione per la raccolta delle firme in tutta Italia e si schierò per il Sì, in cambio di diverse agevolazioni fiscali (come lo sgravio Irpef ora non prorogato dal governo Meloni).

Poi è arrivato Gian Marco Centinaio della Lega, con cui il rapporto è stato più complicato. Con Stefano Patuanelli il rapporto è stato ottimo, ovviamente, tanto che l’esponente del M5s – in dissenso dal suo gruppo – non ha votato contro il divieto sulla “carne sintetica”.

Come ha scritto il Post, dopo le elezioni del 2022, mentre infuriava il totonomi del nuovo governo Meloni, venne chiesto a Centinaio della Lega se sarebbe tornato a fare il ministro dell’Agricoltura. “Avete sentito il discorso di Prandini (il presidente dell’associazione, ndr) alla manifestazione di Milano? Ha citato quattro o cinque volte Lollobrigida. E quindi se Coldiretti ha deciso, chi siamo noi per giudicare?”. Quella di Centinaio fu un facile profezia.

giorgia meloni Ettore Prandini

Ma su cosa si fonda l’influenza della Coldiretti sulla politica? Ci sono vari aspetti. Uno è sicuramente la capacità di mobilitazione, come si è visto in due recenti occasioni. La prima è stata la manifestazione a favore del governo, sotto Palazzo Chigi, per l’approvazione del divieto alla “carne sintetica”, dove il presidente delle tute gialle Prandini è arrivato ad aggredire fisicamente il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova.

L’altra è la manifestazione a Bruxelles, dove Coldiretti ha portato centinaia di giubbe gialle, riuscendo a ribaltare una protesta nata dal basso dagli agricoltori contro alcune decisioni del governo (vedi l'abolizione dello sgravio Irpef) e contro la stessa Coldiretti, in una manifestazione a sostegno del governo Meloni ed esclusivamente contro l’Unione europea.

RISSA PRANDINI - DELLA VEDOVA

La mobilitazione è una leva più potente del voto. Perché in realtà ora nessuno, neppure la Coldiretti, riesce a spostare pacchetti di voti, come dimostra la volatilità delle scelte elettorali. Ma con i partiti così fragili, la capacità di mobilitare è una leva formidabile, visto che la politica è terrorizzata dall’ipotesi di avere i trattori in piazza.

Anche perché, a fianco all’organizzazione, la Coldiretti ha un forte capacità comunicativa. Diffonde, cioè, un messaggio e una visione del mondo. La difesa del piccolo contadino, la tutela del cibo italiano, la salvaguardia del made in Italy, la lotta contro le multinazionali e l’invasione di prodotti esteri.

ettore prandini francesco lollobrigida

A differenza delle altre associazioni di categoria, che si interfacciano prevalentemente con le controparti e le istituzioni, la Coldiretti parla direttamente alle persone comuni. Lancia continui allarmi contro le importazioni, contro la chimica, contro gli Ogm, contro le farine d’insetto e la “carne in laboratorio” che attentano alla “dieta mediterranea”. […]

Ma a questa narrazione bucolica e a una cultura un po’ reazionaria, Coldiretti unisce uno spirito pragmatico ed elementi di forte modernità. Sulla comunicazione abbiamo detto. L’associazione, ad esempio, pur attaccando costantemente le multinazionali, non si è fatta alcun problema a stringere un accordo commerciale con McDonald’s: “McDonald’s rappresenta l’italianità, le nostre eccellenze, la nostra biodiversità…”, ha detto il presidente Prandini. […]

matteo salvini ettore prandini

La Coldiretti, in sostanza, svolge un ruolo che va al di là della rappresentanza classica. Fa nomine, comunicazione, advocay, mobilitazione, lobbying, politica, business. Negli ultimi anni ha, probabilmente, assunto un ruolo persino più importante della “Bonomiana”, ovvero della Coldiretti della Prima Repubblica fondata e gestita per decenni da Paolo Bonomi. […]

[…] la Coldiretti ha avuto una rinascita con il suo secondo padre-padrone, Vincenzo Gesmundo, segretario generale dal 1998, che di volta in volta – in base alle stagioni politiche – cambia il frontman: ora il presidente è Ettore Prandini, figlio del politico democristiano Giovanni, più volte ministro negli anni Ottanta.

matteo piantedosi ettore prandini foto di bacco

La Coldiretti di Gesmundo, però, nonostante l’inevitabile declino del settore agricolo rispetto al pil italiano, ha un ruolo più centrale della Bonomiana. Mentre quest’ultima era strettamente legata, e in una certa misura subordinata e controllata dalla politica (ovvero la Dc), la nuova Coldiretti è sopra la politica. Tutta la politica.

Perché ai movimenti politici e ai partiti liquidi, la Coldiretti offre un’infrastruttura fatta di: comunicazione, mobilitazione, proposte legislative e una narrazione trasversale che piace alla sinistra slow-food no-global e chilometro-zero come alla destra sovranista no-Ogm e protezionista. Tutto in cambio di una co-gestione del settore. Un pacchetto all inclusive che per partiti e politici che non hanno idee e non vogliono avere problemi è molto allettante.

Draghi con Prandini e Gesmundo

Ma qual è allora il problema di questo modello, moderno e reazionario, a suo modo efficiente? È che molto spesso intraprende battaglie anti-moderne, dannose per il paese e per l’agricoltura stessa. Pensiamo solo agli Ogm. Quella legge reazionaria, che da decenni limita la libera impresa e la ricerca scientifica, è stata fortemente sostenuta dalla Coldiretti, che ora chiama la carne coltivata “cibo di “Frankenstein” esattamente come faceva con gli Ogm, seguendo la stessa logica reazionaria e la medesima comunicazione terroristica.

E così oggi l’Italia importa ogni giorno 10 mila tonnellate di soia ogm, venduta peraltro nei consorzi Coldiretti. Queste posizioni sono dannose per gli stessi agricoltori. Non a caso, ora, dopo aver perso venti anni, la Coldiretti è favorevole alle nuove tecniche di miglioramento genetico (Tea - Tecniche di evoluzione assistita). E la politica, al solito, segue: le stesse forze sempre contrarie agli Ogm, sono oggi favorevoli alle Tea usando gli argomenti opposti. Cos’è cambiato? La posizione della Coldiretti.

ettore prandini coldiretti

[…]

Coldiretti ora protesta contro le “politiche green” dell’Europa che vuole ridurre l’uso di agrofarmaci. Ma per anni, la Gesmundiana si è battuta ferocemente – e con argomenti spesso falsi – per mettere al bando il glifosato, il più efficace ed economico erbicida che l’Europa ha continuato ad autorizzare. Per fortuna degli agricoltori, la Coldiretti non l’ha spuntata.

Quando in Puglia fu trovata la Xylella, ovvero la più grande catastrofe per l’olivicoltura italiana, Coldiretti diede credito alle peggiori teorie del complotto. Anzi le alimentò. Fu proprio a causa di un rapporto Agromafie, pubblicato da Coldiretti, che venne diffusa un’assurda tesi cospirazionista secondo cui il batterio era innocuo e che diede corpo all’inchiesta della procura di Lecce che bloccò il piano di contenimento dell’Unione europea. […]

giorgia meloni con le corna

In Italia si parla molto spesso del potere delle “lobby”, dai tassisti ai balneari, e poco del potere della Coldiretti. Che è molto di più di una lobby. Perché oltre alla difesa degli interessi corporativi produce una ideologia e mantiene un forte controllo sulla politica, con effetti molto più dannosi per il paese. L’agricoltura, la sostenibilità ambientale, la ricerca scientifica, l’innovazione industriale e il commercio internazionale sono, in fondo, sfide più importanti per il futuro del paese rispetto a taxi e ombrelloni.

Ettore Prandini giorgia meloni e la pedana al villaggio coldiretti 5 giorgia meloni e la pedana al villaggio coldiretti 4 Ettore Prandini