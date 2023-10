IL COLLASSO DI TRUMP È ALLE PORTE E PORTERÀ CON SÉ BIDEN - I CATTIVI SONDAGGI HANNO MANDATO I DEM IN UNA SPIRALE DI DEPRESSIONE E I TRUMPERS IN ORBITA. MA MANCA PIÙ DI UN ANNO AL GIORNO DELLE ELEZIONI E UNA VALANGA DI PROBLEMI LEGALI STA PER ABBATTERSI SU TRUMP (E MOLTO PROBABILMENTE SPAZZARLO VIA) - IL DANNO COLLATERALE POTREBBE INCLUDERE BIDEN. PERCHE’ I DUE CANDIDATI SOPRAVVIVONO SOLO COME ALTERNATIVA L’UNO ALL’ALTRO. MA SE TRUMP VIENE ESCLUSO, BIDEN SI FAREBBE DA PARTE O COMBATTEREBBE? È PROBABILE CHE FRA UN MESE TUTTO CAMBI…

I cattivi sondaggi hanno mandato i democratici in una spirale di depressione e i Trumpers in orbita. Ma manca più di un anno al giorno delle elezioni e una valanga di problemi legali sta per abbattersi su Donald Trump (e molto probabilmente spazzarlo via) – e il danno collaterale potrebbe includere il presidente Biden e i democratici.

Trump ha ragione quando dice che i media mainstream e gran parte del potere istituzionale a Washington e New York ce l’hanno con lui. Ma non c’è bisogno di fare alcuno sforzo, dato che l’ex presidente è il peggior nemico di se stesso. Che si tratti di passare in rassegna gli avvocati o continuando a postare farneticazioni praticamente quotidiane, Trump sta scavando la sua fossa.

Contrariamente all’opinione popolare, Trump non si comporta bene sotto pressione. E la pressione aumenterà esponenzialmente nei prossimi cinque mesi. L'aspirante presidente deve affrontare la sfida di due brutti antipasti a New York prima che inizino i principali processi penali: un caso di frode che potrebbe costare a Trump 250 milioni di dollari (ora in corso) e una seconda causa di Jean Carroll prevista per il 15 gennaio. Trump sta attraversando una lunga serie di sconfitte in tribunale da novembre 2020 e, dato il suo comportamento e il suo team legale incapace, sembra una scommessa sicura che continuerà a perdere.

Nel mezzo c'è un processo pendente di fine ottobre e una prova generale con Sidney Powell e Kenneth Chesebro come primi imputati tra i 19 accusati in Georgia. Se Powell e Chesebro verranno condannati, è una buona scommessa che una parte dei restanti 17 chiederà a gran voce un patteggiamento – accordi che richiederanno sicuramente una testimonianza contro Trump.

In sintesi, Trump probabilmente entrerà nel tribunale federale a marzo con due sconfitte in processi civili al suo attivo e nuovi testimoni per l’accusa della contea di Fulton pronti a testimoniare. Man mano che la situazione si stringerà nei prossimi mesi, Trump potrebbe crollare giorno dopo giorno, consegnando all’accusa sempre più prove.

Ciò significa che Trump potrebbe recarsi alla convention repubblicana di luglio su cauzione con due serie di condanne per crimini, due pene detentive e dirigersi verso un altro processo per crimini per affrontare una serie di testimoni patteggiati per l'accusa.

Dove si troverebbe allora Trump nei sondaggi? E quale sarebbe il suo stato mentale? Secondo un recente sondaggio , il 57% non voterebbe per Trump se condannato per un crimine, contro il 26% che lo farebbe. La prospettiva di nominare un Trump sempre più sfrenato, in svantaggio nei sondaggi, davanti a Biden e alle prese con ancora più problemi legali, metterebbe finalmente fuori gioco il favorito del 2024?

Considerata la seria incompetenza del Partito Repubblicano negli ultimi due anni, il sostegno di Trump si sgretola al punto che, fissando la sconfitta, fa un accordo affinché Tim Scott prenda il suo posto (stabilendo che Ron DeSantis e Nikki Haley non possano essere candidati). E questo lascerebbe i Democratici con un grosso problema.

Biden e Trump hanno bisogno l’uno dell’altro. Trump sta ottenendo buoni risultati solo a causa dell’età di Biden e dell’amministrazione disomogenea (per dirla in modo caritatevole). Al contrario, solo l’estremo livello di odio per Trump entusiasma la base democratica. Questi sono due candidati che sopravvivono solo come alternativa l’uno all’altro.

Ma se “l’altro” viene escluso, è probabile che tutto cambi.

Attualmente i sondaggi di Biden sono quanto di più negativi si possa immaginare. Nonostante le accuse e il comportamento “disturbato” di Trump, il presidente in carica ha registrato solo più del 50% in un solo sondaggio anomalo in due anni (curioso che nessun media si sia applicato su quel sondaggio).

Un passaggio tardivo a Tim Scott (o a un altro contendente di punta) confonderebbe completamente i calcoli democratici. Affrontare un candidato più energico ed articolato – per non parlare di una minoranza etnica – non è ciò che i democratici vogliono vedere.

Anche se cercheranno sicuramente di avvolgere Trump attorno a qualsiasi sostituto repubblicano, non è proprio la stessa cosa. Inoltre, qualsiasi sostituto repubblicano di Trump darebbe probabilmente a quel candidato una “manifestazione di sollievo” nei sondaggi. Un candidato come Scott potrebbe uscire da Milwaukee con 15 punti di vantaggio su Biden. Anche con un nome scadente, il senatore della Carolina del Sud supera Biden nei recenti sondaggi.

Non c’è dubbio che, di fronte a chiunque tranne Trump, le forze del Partito Democratico vorrebbero nominare chiunque tranne Biden – e avrebbero un mese per farlo. Biden si farebbe da parte o combatterebbe? Immaginate un tentativo di colpo di stato di palazzo da parte del vicepresidente Kamala Harris o una guerra civile tra Harris e Gavin Newsom della California.

Il Partito Repubblicano è stato un disastro durante l’amministrazione Biden, carico di una leadership terribile e di un Trump tossico in cima alla corsa alle nomine. Tuttavia, il GOP potrebbe ancora riuscire a vincere alla grande nel 2024 grazie all’inciampo dei Democratici.

