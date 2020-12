IL PARLAMENTO ORMAI SERVE SOLO A ESERCITARSI COI FISCHI - VIDEO: URLA E INTERRUZIONI DURANTE IL VOTO SUGLI SPOSTAMENTI TRA COMUNI IN PARLAMENTO, L'ORMAI FAMIGERATA ''CONCESSIONE'' FATTA DA DI MAIO. AMPIAMENTE SUPERATA DAGLI EVENTI: MENTRE IN SENATO SI DISCUTE DI GITE FAMILIARI, IL GOVERNO PENSA A CHIUDERE TUTTI IN CASA IN QUEI GIORNI