Estratto dell’articolo di Massimo Gaggi per il "Corriere della Sera"

Donald Trump, che ha sempre amato presentarsi come un uomo enormemente ricco, con grandi disponibilità liquide, ha problemi seri proprio di soldi tanto nella sfera pubblica del finanziamento della campagna elettorale, quanto in quello […] degli oneri legati alle sue pendenze giudiziarie.

Scavalcato e distanziato da Joe Biden (che ha nelle sue casse elettorali 155 milioni di dollari, mentre gli ultimi dati disponibili danno il leader repubblicano a quota 40), Trump ora deve affrontare prioritariamente le emergenze processuali. Non ha denaro liquido e non è riuscito a trovare fideiussioni per coprire i 454 milioni di dollari che è stato condannato a pagare per i reati finanziari e fiscali commessi dalla sua Trump Organization: deve versarli entro fine mese come cauzione in attesa dell’esito del ricorso in Appello già presentato.

Ieri i suoi avvocati hanno chiesto alla corte un rinvio della scadenza e la riduzione del deposito richiesto a 100 milioni di dollari. I legali dell’ex presidente, che ha già dovuto versare 91 milioni per la condanna per diffamazione nei confronti di Jean Carroll, una donna che l’aveva accusato di abusi sessuali, sostengono di aver mobilitato quattro broker finanziari che hanno contattato 30 diverse compagnie specializzate nell’emissione di fideiussioni: nessuna si espone per più di 100 milioni e tutte chiedono cash e non immobili come garanzia collaterale.

E Trump, che ha sicuramente un patrimonio immobiliare imponente, evidentemente è a corto di liquidità, anche perché spende molto per l’esercito di avvocati che lo difendono nei numerosi procedimenti penali e civili che deve fronteggiare.

Si avvera la previsione fatta mesi fa da alcuni analisti: Trump politicamente vulnerabile non tanto in campo penale […] quanto nelle cause civili. Che sono già arrivate a sentenza e lo toccano in ciò che sente più prezioso: il patrimonio.

La procuratrice di New York, Letitia James, un’afroamericana eletta nelle liste del partito democratico, lo sa bene e picchia duro: «Se non paga sequestreremo parte del suo patrimonio immobiliare, come si fa con qualunque altro condannato». Il ferreo dispositivo della sentenza del giudice Arthur Engoron prevede che, in caso di mancato pagamento dei 454 milioni, Trump dovrà versare 112 mila dollari di interessi per ogni giorno di ritardo.

A New York molti liberal sognano il pignoramento della Trump Tower, edificio simbolo dell’immobiliarista divenuto presidente. Politicamente, però, queste condanne civili […] rischiano di essere più un vantaggio che un ostacolo per The Donald. Dichiarandosi un perseguitato politico, lui ha spazzato via gli altri concorrenti repubblicani […] e ora cerca di mettere in difficoltà Biden […].

Le condanne civili di New York, Stato assai progressista, sono state, invece, comminate da una magistratura elettiva di matrice democratica: più facile, per Trump, sostenere la tesi della persecuzione politica, anche perché molti esperti giuridici (e non solo a destra) ritengono eccessiva la condanna a pagare 454 milioni per un reato nel quale non c’è una vittima dichiarata mentre il colpevole ha pagato tutto il dovuto […]. Trump è riuscito a trasformare in manifesto elettorale anche la sua foto segnaletica distribuita dal tribunale di Atlanta. Chissà cosa riuscirebbe a fare col sequestro della sua torre dorata.

