3 nov 2023 19:53

DI COLPO L'UCRAINA SI SENTE PIU’ SOLA. MA L'EUROPA DOV’E’? - RAMPINI: "IL CONFLITTO TRA MOSCA E KIEV RISTAGNA E LA GUERRA IN ISRAELE DISTOGLIE L'ATTENZIONE DEGLI USA L'UE POTREBBE FARSI AVANTI CON KIEV PER DARE UN SEGNALE A PUTIN, IL QUALE INCASSA UN SUCCESSO DALL’APERTURA DI UN “SECONDO FRONTE” IN MEDIO ORIENTE. È IN QUESTA CHIAVE CHE VA LETTO ANCHE IL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE MILITARE TRA RUSSIA E IRAN, IL MANDANTE DELLA STRAGE PERPETRATA DA HAMAS IL 7 OTTOBRE - L’IRAN HA FORNITO ARMI A PUTIN PER LA GUERRA IN UCRAINA, ORA MOSCA SCAMBIA IL FAVORE…"