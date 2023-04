IL COLPO DELLO SCORPIONE DI XI JINPING- TENSIONE ALLE STELLE TRA CINA E TAIWAN - NELLE SCORSE ORE UN’ONDATA DI 38 AEREI CINESI È APPARSA SUI RADAR. USATO PER LA PRIMA VOLTA IL TERRIBILE DRONE D’ATTACCO “SCORPIONE A DOPPIA CODA” - MENTRE XI JINPING PARLA DI PACE PER L’UCRAINA, CONTINUA A ORDINARE PREPARATIVI PER UNA GUERRA A TAIWAN. AVVISTATE ANCHE 6 NAVI DA GUERRA INTORNO ALL’ISOLA…

Estratto dell’articolo di Guido Santevecchi per corriere.it

cina DRONE D’ATTACCO SCORPIONE A DOPPIA CODA

Xi Jinping parla di pace per l’Ucraina ma continua a ordinare preparativi per una guerra a Taiwan : un’ondata di 38 aerei cinesi è comparsa sui radar della Difesa di Taipei tra le 6 del mattino di giovedì 27 e l’alba di oggi, 28 aprile. È stata l’incursione più massiccia dopo i tre giorni di «grandi manovre» montate tra l’8 e l’11 aprile dall’Esercito popolare di liberazione cinese in segno di «protesta» contro l’incontro in California tra la presidente taiwanese Tsai Ing-wen e lo speaker della Camera americana Kevin McCarthy.

Lo Scorpione è passato davanti alle coste orientali taiwanesi, dove si trovano le basi di «seconda linea» dell’aeronautica e dell’esercito di terra, che dovrebbero costituire la riserva strategica dei difensori in caso di invasione.

cina taiwan tensione alle stelle

Il TB-001 ha un’autonomia di circa seimila chilometri e vola ad altissima quota. Chieh Chung, ricercatore militare del think tank National Policy Foundation di Taipei spiega che in guerra i cinesi lo impiegherebbero oltre che per colpire con i suoi missili e bombe, anche per individuare i bersagli al suolo nella parte orientale dell’isola (che non fronteggia la costa della Cina continentale) dove sono protette le riserve delle forze armate taiwanesi.

«Quel velivolo senza piloti invierebbe le informazioni sugli obiettivi alla flotta aeronavale cinese al largo nel Pacifico, che potrebbe così scatenare un fuoco di precisione devastante sulle nostre basi più sicure», sostiene l’esperto.

xi jinping

I 38 apparecchi inviati in un solo giorno, assieme a 6 navi da guerra, non sono stati dunque solo un’esibizione di forza ormai di «routine» nella strategia intimidatoria di Pechino. Lo «Scorpione dalla doppia coda» significa anche una prova dei piani offensivi se l’isola democratica non accetterà la «volontà riunificatrice» di Xi Jinping.