COM’È DURA LA VITA PER LA SIGNORA LOLLOBRIGIDA – ARIANNA MELONI ROMPE IL SILENZIO SULLA VICENDA DEL FRECCIAROSSA FATTO FERMARE DAL MARITO A CIAMPINO: “SONO STATA ORGOGLIOSA DI LUI, HA TROVATO UNA SOLUZIONE. GLI HO TIRATO LE ORECCHIE? SINCERAMENTE IN QUESTO CASO NO, IN ALTRI CASI SÌ”. QUALI SARANNO QUESTI “ALTRI CASI”? AH, NON SAPERLO…

(ANSA) - "Sono stata orgogliosa di lui, ha trovato una soluzione" per arrivare a Caivano, "lui è andato a lavorare". Lo ha detto Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia, arrivando ad Atreju, ai cronisti che le chiedevano della fermata straordinaria del treno Frecciarossa a Ciampino per fare scendere il marito, il ministro Francesco Lollobrigida. Quindi, le viene chiesto, non gli ha tirato le orecchie? "Sinceramente no, proprio no in questo caso no, in altri casi si, in questo no".

