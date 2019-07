COM’ERA LA STORIA DELL’ASSE FRANCO-TEDESCO SPEZZATO DALL’ITALIA? – URSULA VON DER LEYEN HA INIZIATO IL SUO TOUR NELLE CAPITALI EUROPEE DA PARIGI (GUARDA UN PO’) DOVE HA INCONTRATO EMMANUEL MACRON – DOMANI SARÀ A VARSAVIA, POI IN CROAZIA E ALTRI VIAGGI SONO IN PROGRAMMA. MA NON IN ITALIA… – VIDEO

Marco Bresolin per “la Stampa”

emmanuel macron ursula von der leyen 6

Ursula von der Leyen ha iniziato il suo tour nelle capitali europee. C’è un mese per definire nomi e dettagli della squadra che la accompagnerà nei prossimi cinque anni. Ieri era Parigi, domani sarà a Varsavia e la prossima settimana a Zagabria. «Altri viaggi sono in programma – spiegano dal suo entourage – ma al momento non è stata ancora fissata una visita in Italia». E non è scontata.

emmanuel macron ursula von der leyen 5

«Nelle ultime settimane – aggiungono – è stata più volte in contatto con il premier Conte». In ogni caso il nome del governo per il commissario italiano ancora non c’è. La futura presidente della Commissione ha scelto l’Eliseo per la sua prima visita ufficiale. Una location non casuale, visto che Emmanuel Macron è stato il suo principale sponsor al summit che l’ha incoronata. «Grazie per il sostegno che mi avete dato negli ultimi giorni e nelle ultime settimane» ha esordito lei incontrando il presidente francese. «Ursula incarna una nuova idea di Europa» ha replicato Macron.

emmanuel macron ursula von der leyen 4

«Insieme – ha aggiunto von der Leyen – lavoreremo per un’Europa forte, unita e ambiziosa per quanto riguarda il clima, il digitale, l’economia, la crescita, ma anche la difesa e la sicurezza». Parigi non ha ancora indicato il nome del suo commissario, ma ovviamente punta ad avere un ruolo di primo piano.

emmanuel macron ursula von der leyen

Macron vorrebbe il portafoglio al Clima (si era parlato di Pascal Canfin), anche se non vorrebbe mollare gli Affari Economici (oggi guidati da Pierre Moscovici): il problema è che con Christine Lagarde alla Bce non sarà facile conservare il controllo dei bilanci dei Paesi dell’Eurozona. Si era parlato anche di un maxi-portafoglio all’Africa, ma la scelta su come organizzare la Commissione spetta a von der Leyen. C’è poi la questione di genere: al momento 15 Paesi hanno già indicato il loro candidato per l’esecutivo Ue e tra questi ci sono solo cinque donne. La prossima tappa sarà a Varsavia.

emmanuel macron ursula von der leyen 7

E anche questo viaggio è ricco di significato. Il partito di governo in Polonia è stato determinante a Strasburgo per l’elezione di von der Leyen e ora vuole passare all’incasso. Prima di tutto con un commissario di prima fascia (l’Energia o, in seconda battuta, l’Agricoltura). E poi con garanzie sul fronte dello Stato di diritto: Varsavia vuole che l’Ue abbandoni la linea dura, perciò chiede di togliere le deleghe dalle mani di Frans Timmermans. Prima di partire per Parigi, ieri mattina von der Leyen è stata nuovamente all’Europarlamento.

emmanuel macron ursula von der leyen 3

Ha incontrato i rappresentanti dei gruppi “europeisti”: oltre ai socialisti-democratici, ai popolari e ai liberali, al vertice c’erano anche i Verdi. Si tratta delle quattro forze che avevano cercato – senza successo – di costruire un programma di legislatura. La posizione degli ecologisti, che si sono chiamati fuori dalla maggioranza, non cambia. Ma la co-presidente Ska Keller ha sottolineato che il gruppo è pronto a dare un sostegno mirato sui singoli provvedimenti.

emmanuel macron ursula von der leyen 2 emmanuel macron ursula von der leyen 8 emmanuel macron ursula von der leyen 9 emmanuel macron ursula von der leyen 1