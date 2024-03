COM’È ACIDA RACHIDA! – IN FRANCIA FANNO SCALPORE LE RIVELAZIONI SUGLI SMS DI INSULTI DI RACHIDA DATI AI COLLEGHI MINISTRI. AL TITOLARE DELL’ECONOMIA, BRUNO LE MAIRE AVREBBE SCRITTO “SEI UNA GROSSA MERDA”, MENTRE AL PRIMO MINISTRO, IL GIOVANE E CARO A MACRON GABRIEL ATTAL, L’EX COCCA DI SARKOZY, HA RISERVATO UNA MINACCIA: “IL TUO CANE TE LO TRASFORMO IN KEBAB”. NEL PRIMO CASO IL MESSAGGIO È STATO SMENTITO, NEL SECONDO NO…

(ANSA) - Di strali ne ha lanciati tanti dalla temutissima tastiera del suo smartphone, ma la ministra della Cultura, Rachida Dati, stavolta si sarebbe superata, con un sms al ministro dell'Economia e Finanze, Bruno Le Maire: "Sei una grossa m....".

La guardasigilli ha prontamente smentito. In un articolo tutto di "gossip" dai corridoi dell'Eliseo, piuttosto inusuale per un giornale come Le Monde, si parla un po' di tutto, intrighi di potere, invidie, tranelli e giochi "di corte" che si registrerebbero all'ombra di Emmanuel Macron e della consorte Brigitte.

Fra le "confidenze" più piccanti, ci sono quelle che riguardano la ministra insediata fra mille polemiche da Macron al governo, in una carica prestigiosa come il ministero della Cultura, nonostante Dati sia stata uno dei personaggi più in vista dell'opposizione dei Républicains.

In particolare, Le Monde scrive che Rachida Dati avrebbe avuto una reazione molto vivace alle ripetute richieste del responsabile dell'Economia di tagliare le spese dei ministeri. Un obiettivo ambizioso quello di Bercy, che ha come priorità quella di risanare il deficit e vuole risparmiare "10 miliardi di euro con effetto immediato".

Una cifra che si abbatte in parte anche sulle spese della Cultura, tanto da spingere la sempre agguerrita Rachida a scrivere al collega l'Sms di insulti. A poche ore dalla pubblicazione, è arrivata la secca smentita della ministra al quotidiano, anche se ormai il piccante contenuto del messaggio si stava trasmettendo alla velocità della luce sui social.

Smentita non è invece arrivata per un'altra battuta non da poco attribuita da Le Monde sempre alla ministra della Cultura. Stavolta diretta al premier, il giovane Gabriel Attal: "Il tuo cane te lo trasformo in kebab". Una battuta che molti non hanno potuto fare a meno di collegare a quanto avvenuto un mese fa, quando - in pieno dibattito nell'aula parlamentare, sui banchi del governo - Attal sorrideva con la sua ministra mostrandole sullo schermo dello smartphone le foto del suo cagnolino.

Verso il quale - stando alla rivelazione di Le Monde, peraltro non smentita - nutrirebbe adesso sentimenti meno teneri. Le battute e gli Sms di Dati sono finiti a più riprese nel mirino delle critiche, stavolta in poche ore impazzano sui social. Gran parte dei commenti sono negativi, secondo Le Monde - invece - non lo sarebbero del tutto quelli della première dame, Brigitte Macron, che ha più volte mostrato di apprezzare i modi spicci e le battute senza rete di Rachida Dati.

