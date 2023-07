COM’È LA STORIELLA DELL’ITALIA CHE “CRESCE PIÙ DEGLI ALTRI?” – GIORGIA MELONI A “FOX NEWS” HA DETTO CHE LEI RISPONDE CON I RISULTATI, RIVENDICANDO I BUONI RISULTATI ECONOMICI DEL NOSTRO PAESE. EBBENE, È PASSATO UN GIORNO E ARRIVA LA STRONCATURA DELL’ISTAT: NEL SECONDO TRIMESTRE IL PIL CALA A SORPRESA DELLO 0,3% RISPETTO AL TRIMESTRE PRECEDENTE – LA CRESCITA ACQUISITA PER IL 2023 È ORA ALLO 0,8%

1. MELONI: 'SONO STATA DESCRITTA COME UN MOSTRO, RISPONDO CON I RISULTATI'

Estratto da www.ansa.it

"Sono stata descritta come un mostro che non sono. Non c'è nulla che voglio dire a coloro che mi criticano. L'unico modo in cui mi piace rispondere è con i risultati: stiamo crescendo di più delle altre economie, abbiamo un livello alto di occupazione stabile, di occupazione femminile. Le cose stanno andando bene". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Fox. […]

2. IL PIL DELL’ITALIA CALA A SORPRESA NEL SECONDO TRIMESTRE A -0,3%. IN EUROZONA +0,3%

Estratto da www.ilsole24ore.com

Cala la crescita in Italia: nel secondo trimestre del 2023 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente (quando era cresciuto dello 0,6%) ed è aumentato dello 0,6% in termini tendenziali. La stima è inferiore alle previsioni degli economisti. Lo comunica l’Istat diffondendo la stima preliminare. […]

Alla luce dei dati del secondo trimestre, la crescita acquisita del Pil per il 2023 (ovvero la variazione che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei restanti trimestri dell’anno) è pari allo 0,8%. […]

La flessione del Pil registrata nel secondo trimestre dell’anno (-0,3%), è dovuta ad «una flessione sia del settore primario, sia di quello industriale, a fronte di una moderata crescita del comparto dei servizi». Dal lato della domanda, invece, la flessione «proviene dalla componente nazionale al lordo delle scorte, con la componente estera netta che ha fornito un apporto nullo».

[…] Migliora invece l’economia nell’area euro dopo un primo trimestre piatto. Nel secondo trimestre del 2023 il Pil destagionalizzato dell’area euro è invece aumentato dello 0,3% ed è rimasto stabile nell’Ue, rispetto al trimestre precedente. Lo stima Eurostat. Nel primo trimestre del 2023 il Pil era rimasto stabile nell’area dell’euro ed era aumentato dello 0,2% nell’Ue. Su base tendenziale, invece, nell’area dell’euro il Pil ha registrato un aumento dello 0,6% mentre, nella Ue, l’incremento è stato dello 0,5 per cento.

[…] Il periodo di sovraperformance economica dell’Italia è terminato, scrive in una nota l’economista Franziska Palmas di Capital Economics. Il Paese, inoltre, appare più vulnerabile rispetto agli altri dell’area dell’euro al rialzo dei tassi d’interesse, data la sua quota di mutui a tasso variabile e a seguito della fine degli incentivi fiscali che avevano alimentato l’edilizia, afferma Palmas.

«L’Italia non sta più superando i suoi omologhi e pensiamo che nella seconda metà del 2023 subirà un calo della produzione più marcato rispetto agli altri grandi dell’eurozona», afferma Palmas.

