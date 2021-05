Estratto dell'articolo di Annalisa Cuzzocrea per www.repubblica.it

"E certo che lo conosco Bastogi, mi' sorella ha sceneggiato Come un gatto in Tangenziale". Il pulmino di Carlo Calenda è appena arrivato dentro a uno dei quartieri più difficili di Roma. Le residenze Bastogi - periferia ovest della capitale - sono da anni simbolo di degrado e di sconfitta. Nate per essere alloggi temporanei, sono diventate case, spesso occupate sfondando porte, o muri. "Qui non arriva il gas, stiamo ancora con le bombole", racconta uno degli abitanti mostrando una perdita d'acqua in bagno. Calenda guarda, ascolta.

(..) Sale e sulla porta dell'uomo che ha urlato legge un nome e poi: "Per il controllo bussate forte, perché il campanello si sente molto basso".

"Io sono interdetto ai pubblici uffici, nun te posso votà", è l'accoglienza.

(...)

"Cos'hai fatto per essere ai domiciliari?".

"Mi hanno messo dentro a un'associazione".

"A delinquere?".

"A delinquere".

E così Bastogi è l'inferno da cui molti non vogliono andar via. Vorrebbero il gas, però. Che qualcuno aggiustasse le perdite. Anche per questo, Calenda sfodera un modo di fare pragmatico e il suo purissimo accento romano. Tanto da esplodere, poco dopo, davanti a un macellaio di Boccea col ciuffo alla Elvis: "Aridaje co sta storia della ricchezza, io non so' ricco, mia madre fa la regista, mio nonno era regista, che è n'artra cosa. E che non era bello Pane amore e fantasia?".

