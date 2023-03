2 mar 2023 10:39

COME DAGO-ANTICIPATO, ANTONINO TURICCHI NON INTENDE DIVENTARE UN MEZZO DIRETTORE DEL MEF E NAUFRAGA IL PIANO DI “SCORPORO” CON LA CREAZIONE DI UN DIPARTIMENTO DEDICATO ALLA PARTECIPATE - DOVEVA ESSERE LUI, NELLE INTENZIONI DELLA MELONI, A CONTRASTARE LA SCELTA DI GIORGETTI SU INPUT DI SALVINI COME DG DEL TESORO DI RICCARDO BARBIERI - ORA LE PARTITE DI PESO LE GESTIRA' BARBIERI? MANCO PER IL CAZZO: GIORGIA NON CEDE E ARRIVERA' UN ALTRO AL POSTO DI TURICCHI...