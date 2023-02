14 feb 2023 10:07

COME DAGO-ANTICIPATO, IL FUTURO DI CALENDA È LONTANO DA RENZI (CHE TACE SULLA BATOSTA INCASSATA DAL TERZO POLO IN LOMBARDIA E NEL LAZIO) - IL “CHURCHILL DEI PARIOLI” GIA' GUARDA OLTRE L'ALLEANZA CON ITALIA VIVA E PUNTA AL PARTITO UNICO DEL CENTRO - MA CON CHI LO VUOLE CREARE? LO SPIEGA IL SUO BRACCIO DESTRO, RICHETTI: “CON PIÙ EUROPA, LE FORZE LIBERALI, I SOGGETTI EUROPEISTI” - CIOÈ CON I CESPUGLI CHE, MESSI INSIEME, NON ARRIVANO AL 4% (AUGURI!)