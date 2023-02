14 feb 2023 16:42

COME DAGO-ANTICIPATO, SERGIO MATTARELLA HA RICEVUTO IN VISITA UFFICIALE L’EMIRO DEL QATAR, AL QUIRINALE – INSIEME AL CAPO DELLO STATO ITALIANO C’ERANO ANCHE IL MINISTRO DEGLI ESTERI, ANTONIO TAJANI, E QUELLO DELLA DIFESA, GUIDO CROSETTO. SEGNO CHE OLTRE ALLA PARTITA FONDAMENTALE DEL GAS, CHE GLI EMIRI CI DARANNO PER SOSTITUIRE LA RUSSIA, SI È PARLATO ANCHE DI ARMI (COSA DARÀ L’ITALIA A DOHA?) – LA TELEFONATA DI GIORGIA MELONI, ASSENTE PER INFLUENZA…





l emiro del qatar tamim bin hamad al thani con sergio mattarella a roma QUIRINALE: MATTARELLA RICEVE L'EMIRO DEL QATAR (ANSA) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale l'Emiro dello Stato del Qatar, lo Sceicco Tamim Bin Hamad Al-Thani, in visita ufficiale, intrattenendolo successivamente a colazione. Erano presenti il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri - Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. MELONI SENTE EMIRO QATAR, FOCUS SU ENERGIA E INVESTIMENTI AUSPICIO DI AVERE PRESTO UNA OCCASIONE DI INCONTRO sergio mattarella tamim bin hamad al thani antonio tajani guido crosetto ugo zampetti (ANSA) - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con l'Emiro del Qatar, Tamim Bin Hamad Al-Thani, in occasione della sua visita ufficiale in Italia. Nel corso della telefonata sono stati approfonditi i temi dell'agenda bilaterale con particolare riferimento ai settori della cooperazione regionale, energetica e degli investimenti, rilevando le opportunità di crescita nei rapporti tra l'Italia e il Qatar. Lo comunica Palazzo Chigi. E' stato espresso l'auspicio di poter presto avere una nuova occasione di incontro. DAGOSPIA IL 2 FEBBRAIO: ENTRO DUE SETTIMANE ARRIVERÀ IN VISITA DI STATO UFFICIALE IN ITALIA, SU INVITO DEL QUIRINALE, TAMIM BIN HAMAD AL THANI, L'EMIRO DEL QATAR https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dagonews-ndash-nbsp-entro-due-settimane-intorno-20-341362.htm l emiro del qatar tamim bin hamad al thani con sergio mattarella a roma 2 l emiro del qatar tamim bin hamad al thani con sergio mattarella a roma tamim bin hamad al thani con antonio tajani e guido crosetto l emiro del qatar tamim bin hamad al thani con lorenzo fontana e sergio mattarella al quirinale l emiro del qatar tamim bin hamad al thani con sergio mattarella a roma 1 l emiro del qatar tamim bin hamad al thani con sergio mattarella a roma 4