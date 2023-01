1. TESORO, NASCE IL DIPARTIMENTO DEDICATO ALLE PARTECIPATE

Enrico Marro per il “Corriere della Sera”

RICCARDO BARBIERI HERMITTE

All’indomani della nomina di Riccardo Barbieri al posto di Alessandro Rivera come direttore generale, il ministero dell’Economia annuncia lo spacchettamento di fatto della stessa direzione […].

Nascerà un nuovo Dipartimento dedicato alle partecipazioni pubbliche […]. In sostanza, a Barbieri resteranno la gestione del debito e le questioni internazionali mentre a sovraintendere sulle partecipate dovrebbe essere […] probabilmente lo stesso Antonio Turicchi, […] attualmente presidente di Ita. […] Se la riforma andrà in porto, avrà dunque come risultato una riduzione dell’importanza che la figura del direttore generale del Mef ha avuto finora.

ALESSANDRO RIVERA GIANCARLO GIORGETTI

2. NOMINE, MELONI SI RIPRENDE MEZZO TESORO UN SUO UOMO PER GESTIRE LE PARTECIPATE

Estratto dell'articolo di Aldo Fontanarosa e Giuseppe Colombo per “la Repubblica”

[…] I dettagli tecnici sono in via di definizione, ma la riforma del Dipartimento del Tesoro […] non è una semplice riorganizzazione degli uffici. È una redistribuzione di poteri che impatta su una partita di peso: le società partecipate dallo Stato.

ANTONINO TURICCHI

Lo scorporo, dunque: la gestione delle partecipazioni confluirà in un nuovo Dipartimento, creato appositamente per un nuovo direttore generale. Si parte subito, giovedì, con la proposta sul tavolo del Consiglio dei ministri. E Giorgia Meloni ha già un nome: Antonino Turicchi, presidente di Ita. Fedelissimo, profilo di destra.

GIANCARLO GIORGETTI E GIORGIA MELONI

La premier voleva lui al posto di Alessandro Rivera […] ma dopo un lungo braccio di ferro con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, la scelta è ricaduta su una figura interna al Mef. Con la clausola, però, di fissare un nuovo perimetro alle sue funzioni: non dovrà toccare palla sulle partecipate. Per questo Turicchi, anche se i tempi non saranno brevi. Bisognerà aspettare che l’ingresso di Lufthansa in Ita sia sancito quantomeno da un contratto preliminare. [...]

RICCARDO BARBIERI

E per evitare sovrapposizioni al Mef si sta pensando di non rinnovare l’incarico di Filippo Giansante, a capo della VII direzione del Dipartimento del Tesoro, quella che oggi si occupa della valorizzazione delle partecipazioni del Mef. […] Lo schema cambierà perché Giansante faceva riferimento a Rivera, titolare del dossier.

Le partecipate, dunque, faranno riferimento solo al capo del nuovo Dipartimento [...] mentre Barbieri si occuperà delle altre sette funzioni che fanno riferimento ad altrettante direzioni: tra queste, la gestione del debito pubblico, le relazioni economiche internazionali, ma anche l’azione di contrasto al riciclaggio. Terrà anche la delega per l’analisi macroeconomica che è funzionale alla scrittura della Finanziaria.

[…] La partita delle partecipate [...] dovrà comunque tenere conto anche di altri equilibri […]. Come è successo con Rivera, nell’imminente tornata di nomine sarà centrale il confronto tra la premier e il ministro dell’Economia, ma conteranno anche i rapporti di forza dentro alla maggioranza.

maurizio leo giorgia meloni

[…] Sono altri due tasselli del disegno della premier sull’assetto del Mef. Prima le deleghe pesanti al viceministro Maurizio Leo, in quota FdI; poi il controllo del Servizio centrale per il Pnrr, di stanza alla Ragioneria generale, a Raffaele Fitto: la struttura, guidata da Carmine Di Nuzzo, è stata messa a supporto diretto del Dipartimento del ministro. […]

ARTICOLI CORRELATI

ANTONINO TURICCHI 2 RIVERA E MAZZOTTA MEME GIANCARLO GIORGETTI E GIORGIA MELONI RICCARDO BARBIERI