COME DAGO DIXIT, ADRIANO GALLIANI È DESTINATO A OCCUPARE LA POLTRONA DEL SENATO CHE ERA DEL CAV – IL DIRETTO INTERESSATO SI METTE A DISPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA BERLUSCONI: “FARÒ TUTTO QUELLO CHE MI VERRÀ RICHIESTO IN QUALUNQUE SETTORE. AL MOMENTO NESSUNO MI HA PARLATO DI CANDIDARMI CON FORZA ITALIA NEL COLLEGIO ELETTORALE DI MONZA NÉ DEL FUTURO DELLA SOCIETÀ DI CALCIO” – LA FININVEST È IN TRATTATIVE PER LA CESSIONE DEL MONZA CON L’ARMATORE GRECO EVANGELOS MARINAKIS

1 – GALLIANI CANDIDATO CON FORZA ITALIA E MONZA IN VENDITA? LUI: «A DISPOSIZIONE»

Estratto dell’articolo di Monica Colombo per il “Corriere della Sera”

silvio berlusconi adriano galliani

Mi metto a disposizione. È questo il senso della risposta di Adriano Galliani alla famiglia Berlusconi nella settimana più dolorosa per il braccio destro del Cavaliere degli ultimi 44 anni. Da quando cioè Galliani conobbe ad Arcore l’uomo che gli ha cambiato la vita.

[…] «Per l’amore che nutro nei confronti di Silvio Berlusconi farò tutto quelo che mi verrà richiesto in qualunque settore. Al momento nessuno mi ha parlato di candidarmi nel collegio elettorale di Monza né del futuro della società di calcio del Monza» esce allo scoperto Adriano Galliani.

berlusconi galliani

È la sua risposta ai rumors delle ultime ore con la famiglia, i figli di Berlusconi, che avrebbero chiesto a uno dei dirigenti più fedeli di rinunciare al calcio, perché il Monza verrà messo in vendita, come peraltro il Corriere aveva già anticipato nei mesi scorsi.

Ma se all’epoca l’idea di Fininvest era la ricerca di un socio di minoranza permettendo al tycoon di conservare la proprietà del club, ora prevale la volontà di vendere in toto le quote della società che ha realizzato lo scorso anno l’obiettivo storico di arrivare in serie A. […]

2 – IL MONZA DI BERLUSCONI SARÀ CEDUTO? SI TRATTA CON EVANGELOS MARINAKIS

Estratto dell’articolo di Monica Colombo per www.corriere.it

EVANGELOS MARINAKIS

E ora cosa succederà al Monza è fra i quesiti più gettonati. Il giorno dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, che nel settembre del 2018 rilevò il Monza in Lega Pro e conducendolo in A il 29 maggio del 2022, il dilemma aleggia nell’aria. Sarà riuscito lo storico presidente del Milan, che ha venduto il club rossonero nel 2017, e ha trovato in Brianza con l’amico Adriano Galliani la piscina di Cocoon, a trasmettere ai figli la passione per la squadra che ha appena concluso il campionato all’undicesimo posto?

Come aveva anticipato il Corriere, Fininvest ha già messo in vendita il club, o meglio sta cercando soci di minoranza per alleggerire i costi. Da quando il colosso di Berlusconi ha rilevato il club sono stati spesi più di 192 milioni fra l’acquisto delle quote, gli aumenti di capitale, i finanziamenti.

EVANGELOS MARINAKIS

[…]

Nelle ultime ore è emerso il nome di Evangelos Marinakis, una figura simile a Silvio Berlusconi, essendo politico, imprenditore, armatore e in possesso di quote dell’Olympiakos e del Nottingham Forest — società dove peraltro ha militato Adrian, nipote dell’ad dei brianzoli —.

Al centro di inchieste su partite truccate e calcioscommesse, Marinakis ha lavorato a stretto contatto con il nuovo Ceo della Roma, Lina Souloukou e aveva Francois Modesto, come direttore dell’area tecnica (al Monza dalla scorsa estate). Nonostante i rumors diano l’affare in dirittura d’arrivo, in realtà la trattativa è alle battute iniziali con nessuna certezza sull’esito finale.

galliani berlusconi Evangelos Marinakis adriano galliani ai funerali di silvio berlusconi silvio berlusconi con niels liedholm nel 1986