COME DAGO DIXIT, CONTE E SCHLEIN SI SONO VISTI PER TROVARE UN ACCORDO SULLE CANDIDATURE PER LE ELEZIONI REGIONALI – IN BASILICATA E PIEMONTE (IL NOME SUL TAVOLO E’ QUELLO DI CHIARA GRIBAUDO MA LA BASE M5S E APPENDINO NON LA VOGLIONO) LA SITUAZIONE E’ PERO’ ANCORA IN ALTO MARE – NEGLI ULTIMI TEMPI PEPPINIELLO HA AMMORBIDITO I TONI VERSO SCHLEIN. SI E’ RESO CONTO CHE LA SEGRETARIA MULTIGENDER E’ SOTTO ASSEDIO E DOPO DI LEI “POTREBBE ARRIVARE UN LEADER PEGGIORE”

https://m.dagospia.com/flash-ieri-sera-incontro-riservato-tra-elly-schlein-e-giuseppe-conte-per-trovare-un-accordo-382321

Luca De Carolis, Wanda Marra per il Fatto Quotidiano - Estratti

elly schlein e giuseppe conte - meme by usbergo

I due alleati possibili faticano a chiudere alleanze: nel Piemonte, dove il tavolo è stato aggiornato per la milionesima volta, come nella Basilicata, dove lo stallo può tramutarsi in spaccatura.

Ma venerdì pomeriggio, Elly Schlein e Giuseppe Conte si sono visti in segreto, per discutere proprio di Regionali. Con l’obiettivo di non farsi male a vicenda, in una fase delicata.

E oggi alla Camera giocheranno la stessa partita, ovvero proveranno a mettere in difficoltà lapremier Giorgia Meloni: la dem pungolandola sulle “drammatiche difficoltà degli ospedali dovute alla carenza di personale”, il leader dei 5Stelle invocando “le necessarie modifiche” a quel Patto di stabilità europeo che “per l’Italia sarà un cappio al collo”, come disse al Fatto settimane fa.

Vogliono colpire divisi l’avversaria, che divisi li vuole tenere, accettando un confronto televisivo solo con Schlein, la segretaria del Pd di cui Meloni quasi auspica la candidatura alle Europee, perché sarebbe il suo contraltare perfetto. Mentre con Conte no, lui resta il primo nemico.

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN VERSIONE BARBIE E KEN - MEME BY GRANDE FLAGELLO

LO CONFERMA la scheda distribuita ai parlamentari di FdI, come raccontato ieri dall’Adnkronos, in cui li si invita a ricordare in tv gli indagati del Movimento, da Beppe Grillo a Chiara Appendino. Specchio riflesso, come si diceva da bambini, all’offensiva del M5S sulla “questione morale” nel governo.

Nessuna direttiva anti-Pd. Forse perché i dem fanno già quasi tutto da soli, con le croniche guerre intestine.

Dopo giorni di interviste di mezzo partito per esortare la segretaria a non candidarsi alle Europee, o almeno non in tutte le cinque circoscrizioni, ieri nel Pd in tanti hanno notato il pezzo del Corriere della Sera che riepilogava tutti gli assalti a Schlein, evocando già la caduta (“c’è chi pensa al dopo”).

Righe che in diversi hanno interpretato come un segnale. Lette anche da Conte che, raccontano fonti a 5Stelle, ultimamente ha ammorbidito i toni verso Schlein. “Giuseppe vede l’assedio e sa che dopo di lei potrebbe arrivare un leader peggiore” sussurra un big. Anche per questo i due si sono visti.

nicola fratoianni giuseppe conte elly schlein roberto gravina

Ieri Dagospia parlava di un incontro lunedì sera. E sia Conte che Schlein hanno smentito (“Ci sentiamo spesso però”, ha sminuito l’avvocato).

Ma l’incontro c’è stato, venerdì pomeriggio, dopo che in mattinata la segretaria dem era intervenuta al conclave dei suoi deputati a Gubbio.

I due hanno discusso delle trattative nelle varie Regioni che andranno al voto. Tutto è aperto.

Di certo Conte ha consigliato ai suoi di tenere aperte le trattative in Basilicata, dove i dem insistono su Angelo Chiorazzo, il re delle Coop bianche, e di non far saltare subito il banco in Piemonte, dove il nome sul tavolo resta quello di Chiara Gribaudo. Ma la base locale del M5S – e l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino – l’intesa non la vogliono.

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE ELLY SCHLEIN SBIRCIA NEL TELEFONO DI GIUSEPPE CONTE ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN PIAZZA A ROMA

gribaudo schlein

(...)