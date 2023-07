COME DAGO DIXIT, DOMANI MATTINA ALL'HOTEL PARCO DEI PRINCIPI DI ROMA IL CONSIGLIO NAZIONALE DI FORZA ITALIA VOTERA' IL SUPERFLUO ANTONIO TAJANI ALLA PRESIDENZA DEL PARTITO - FORZA ITALIA COSTA UN PACCO DI SOLDI AL DUO MARINA-PIER SILVIO MA FINO ALLE ELEZIONI EUROPEE DEL 2024 DEVE RESTARE IN VITA (ANCHE PER PUNTELLARE IL GOVERNO MELONI). AL CONGRESSO DEL PROSSIMO ANNO, LA CORRENTE DI LICIA RONZULLI, CHE STA GUADAGNANDO CONSENSI, PREPARA IL TRAPPOLONE...

Estratto dell'articolo di Claudio Bozza per il “Corriere della Sera”

TAJANI e il nome di berlusconi nel simbolo di forza italia

«Forza Italia sarà un punto di riferimento per i delusi anche dal centro e dal centrosinistra: noi siamo attrattivi». E poi: «Ci sarà anche qualche ingresso significativo nei prossimi giorni».

Parola di Antonio Tajani, che nei giorni scorsi lanciò il sasso, agitando le acque di tre partiti su tutti: Azione, Italia viva e Movimento 5 Stelle.

Chi saranno i possibili nuovi acquisti del partito fondato da Berlusconi? Così è iniziato il tam tam di «radio Parlamento». Il primo nome in cima alla lista è quello del deputato Ettore Rosato di Italia viva, fu fedelissimo di Matteo Renzi e da tempo in rotta con l’ex premier, perché non avrebbe affatto gradito che il timone del partito sia stato affidato alla senatrice Raffaella Paita. Rosato, che proprio Renzi, ai tempi d’oro, volle capogruppo del Pd alla Camera, sarebbe un gran colpo per gli azzurri, proprio per la sua storia.

TAJANI e il nome di berlusconi nel simbolo di forza italia

E sempre l’esponente di Italia viva, che vanta un ottimo rapporto proprio con Tajani, in privato avrebbe strizzato l’occhio a quello che sarebbe un clamoroso cambio di casacca, in vista delle Europee. Ma quando dai rumors si è passati agli articoli di giornale, Rosato ha chiesto al partito di diramare un comunicato stampa: «Notizie prive di fondamento». Una nota firmata assieme all’ex ministra Elena Bonetti, che le indiscrezioni davano invece in procinto di traslocare in Azione o addirittura nel Pd.

Sabato mattina, all’hotel Parco dei Principi di Roma, si riuniranno i 213 consiglieri, chiamati appunto ad eleggere, a porte chiuse, il «reggente» che traghetterà il partito verso il congresso del 2024.

tajani

Tajani è il super favorito per assumere la carica di presidente «pro tempore». Se l’accordo unitario non dovesse incepparsi, l’ex numero uno del Parlamento Ue potrebbe essere eletto all’unanimità dal consiglio, organo di cui fanno parte tutto lo stato maggiore e buona parte degli eletti azzurri. La successiva tappa chiave per la ripartenza è fissata per il 29 settembre, giorno della nascita del Cavaliere, quando a Paestum si celebrerà il «Berlusconi day», passaggio che sancirà l’inizio della campagna elettorale in vista delle elezioni europee .

silvio berlusconi con marina e pier silvio silvio berlusconi licia ronzulli