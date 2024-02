COME DAGO-DIXIT, CON IL G7 IN ARRIVO GIORGIA MELONI HA FRETTA DI NOMINARE IL NUOVO DIRETTORE DELL’AISI, AL POSTO DI MARIO PARENTE (CHE SCADE IL 16 GIUGNO) – LA DUCETTA PREME PER PROMUOVERE GIUSEPPE DEL DEO, ATTUALE VICEDIRETTORE, A CUI SI OPPONGONO SIA SALVINI SIA ALFREDO MANTOVANO, AUTORITÀ DELEGATA AI SERVIZI. CON DEL DEO ALL’AISI E CARAVELLI ALL’AISE, SI RISCHIANO ATTRITI CON FINANZA E POLIZIA (ENTRAMBI PROVENGONO DALL’ESERCITO) - LE ALTERNATIVE: BRUNO VALENSISE E...

Estratto dell’articolo di Valeria Pacelli per “Il Fatto Quotidiano”

giorgia meloni 3

C’è una nomina importante intorno alla quale in tanti si stanno agitando dentro e fuori Palazzo Chigi. Ed è quella del futuro direttore dell ’Aisi, l’Agenzia di sicurezza interna. Da otto anni viene guidata da Mario Parente, il cui incarico in passato è già stato prorogato ed è in scadenza. Adesso quindi vi è la necessità di prendere una decisione soprattutto per l’imminente G7 […] che si terrà a giugno in Puglia.

Dunque l’intento sarebbe quello di accelerare e cercare e indicare un nome che diventerà esecutivo dal 16 giugno, ultimo giorno di Parente. Nei palazzi si discute molto in questi giorni di una soluzione interna […].

MARIO PARENTE AISI

A meno di un nome tirato fuori all’ultimo e che sparagli le carte in tavola (Chigi su questa nomina infatti sta tenendo il massimo riserbo), a oggi in pole position ci sarebbero i due attuali vicedirettori rispettivamente dell’Aisi e del Dis, Giuseppe Del Deo e Bruno Valensise.

Del Deo, una vita tra gli 007, fa ingresso nel Sisde (i servizi segreti esteri, ora Aise) di Niccolò Pollari nel 2005. Qui resta fino al 2008 quando viene trasferito all’Aisi con incarichi di natura amministrativa e operativa. […] Diventa capo del reparto economia e finanza, per poi essere scelto da Parente come vicedirettore dell’Agenzia.

Alfredo Mantovano Elisabetta Belloni Mario parente - relazione sull attivita? dell’intelligence nel 2022

[…] Bruno Valensise. Con un passato all’Aisi […], […] è poi passato al Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza che coordina Aisi e Aise. Qui ha come incarico l’autorità nazionale di sicurezza, poi è stato direttore della scuola di formazione del comparto e dell’Ufficio centrale perla segretezza. Nel 2019 – quando il Dis era guidato da Gennaro Vecchione–viene nominato vicedirettore.

Oltre i due candidati, qualcuno fa anche il nome di Salvatore Luogo. Generale di corpo d’armata dei carabinieri, Luongo arriva dal ministero della Difesa dove ha rivestito l’incarico di capoufficio legislativo del dicastero. A dicembre 2023 è stato nominato comandante dell ’Interregionale dell’Arma “Podgora”, dal quale dipendono i reparti di Lazio, Marche, Toscana, Sardegna e Umbria.

alfredo mantovano giorgia meloni

Più che all’Aisi – secondo quanto risulta al Fatto – però sarebbe uomo gradito al ministro Guido Crosetto per una nomina altrettanto importante, quella del comandante dei carabinieri: Teo Luzi scadrà infatti a novembre 2024.

In ogni modo la decisione del governo dovrebbe ricadere su una figura interna alle Agenzie. […] E poi tra un anno resterà vuota anche la poltrona del Dis: Elisabetta Belloni è in scadenza a maggio 2025. Per ora però la priorità è la nomina Aisi: con il G7 alle porte Chigi vuole accelerare.

giorgia meloni alfredo mantovano bruno valensise 1 mario parente