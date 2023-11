COME DAGO-DIXIT, GIORGIA MELONI HA PRESO MALISSIMO LA “FERMATA STRAORDINARIA” DEL COGNATO “LOLLO-FRECCIA”: HA CHIESTO SPIEGAZIONI DIRETTAMENTE A LOLLOBRIGIDA, INFURIANDOSI SIA PER IL DANNO DI IMMAGINE VERSO IL GOVERNO SIA PER LA TELEFONATA CON RICHIESTA (POI “SMENTITA) A TRENITALIA – LA DUCETTA NON GRADISCE GLI ATTEGGIAMENTI DA “CASTA” DEI SUOI DIRIGENTI, E SOPRATTUTTO, LEI CHE “NON È RICATTABILE”, NON VUOLE METTERSI NELLE CONDIZIONI DI DOVER RESTITUIRE FAVORI A QUALCUNO. A PRIMAVERA, C’È DA NOMINARE IL NUOVO VERTICE DI FERROVIE…

Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto quotidiano”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha preso bene la “fermata straordinaria” a Ciampino del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida dal treno che da Roma avrebbe dovuto portarlo a Caivano. Mercoledì mattina, quando Il Fatto ha rivelato la notizia, la premier ha chiesto spiegazioni a Lollobrigida (che è anche compagno della sorella Arianna) e gli avrebbe rimproverato la decisione di scendere dal treno, dicono due fonti a conoscenza del colloquio che chiedono l’anonimato per parlare della questione.

Meloni si sarebbe arrabbiata con Lollobrigida sia per il danno di immagine che da lì a poche ore avrebbe coinvolto tutto il governo ma anche per la decisione di chiedere di poter scendere dal Frecciarossa alla segreteria dell’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi: una richiesta che esporrebbe l’esecutivo a un “debito” nei confronti dei vertici della partecipata che Meloni non vuole avere.

La telefonata è partita mentre Meloni si stava imbarcando per Berlino per il bilaterale con il cancelliere Olaf Scholz […]. Nel frattempo in Italia il caso stava diventando politico. L’entourage di Lollobrigida sperava che il caso si sgonfiasse presto visti i rapporti trasversali che ha il ministro con l’opposizione, ma a metà mattina sono stati Matteo Renzi e Giuseppe Conte ad attaccarlo chiedendo le sue dimissioni.

La premier, dunque, ha telefonato a Lollobrigida per chiedergli una ricostruzione accurata di quanto successo il giorno prima e capire quanti altri dettagli potessero ancora emergere. Poi […] ha espresso al ministro tutto il suo imbarazzo per la fermata ad hoc a Ciampino. In primis, […] Meloni non sopporta gli atteggiamenti da “privilegio” dei suoi dirigenti di partito, tanto più se questi sono messi in atto abusando del proprio ruolo al governo.

In secondo luogo la premier non ha apprezzato la scelta di Lollobrigida e della sua segreteria di contattare l’ufficio dell’amministratore delegato di Trenitalia Corradi che in primavera punta a prendere il posto di Luigi Ferraris ai vertici delle Ferrovie dello Stato.

La premier non vuole mettersi nelle condizioni di dover restituire dei favori a qualcuno […]. D’altronde Meloni è la stessa che, dalla formazione del governo al caso Giambruno, ha ripetuto più volte una frase rivolta a Forza Italia e alla famiglia Berlusconi: “Non sono ricattabile”.

Dopo la telefonata, su input di Palazzo Chigi, è stata decisa la linea comunicativa: attaccare Renzi per l’incoerenza delle polemiche visto che quest’ultimo usava un aereo Air Force One, spiegando la correttezza del comportamento di Lollobrigida e l’importanza del suo incontro istituzionale a Caivano.

[…] Pubblicamente […] Meloni ha evitato occasioni in cui potessero chiederle un commento sulla notizia. […] Se le verrà chiesto, però, la premier dovrà difendere pubblicamente il suo ministro dell’Agricoltura […]. Meloni non vuole sconfessare pubblicamente i propri fedelissimi.

Questo non significa che a Palazzo Chigi abbiano preso bene la fermata ad hoc a Ciampino di Lollobrigida. I rapporti tra Meloni e il ministro sono altalenanti e la premier vorrebbe candidarlo alle elezioni Europee per fargli fare il commissario all’Agricoltura. Quest’ultimo però sta facendo resistenza perché teme di perdere potere nel governo […].

