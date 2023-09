5 set 2023 14:09

COME DAGO-DIXIT LA MAGGIORANZA PENSA A UN BLITZ AL SENATO PER MODIFICARE LA LEGGE ELETTORALE IN VISTA DELLE EUROPEE. RENZI TRATTA CON LA MELONI: L’OBIETTIVO È ABBASSARE LA SOGLIA DI SBARRAMENTO AL 3 PER CENTO (MA LA LEGA E' CONTRARIA) – UNA INIZIATIVA CHE NON SOLO AIUTEREBBE ALCUNI PARTITI DELLA COALIZIONE DI GOVERNO, COME L’AREA DI LUPI, MA CONSENTIREBBE ALLA MAGGIORANZA DI TROVARE SPONDE CON RENZI E DI FARE UN FAVORE ANCHE A FRATOIANNI E BONELLI...